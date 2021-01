Na horách si stále můžete půjčit lyže. Neobejdete se však bez rezervace

Pouze objednané přes internet obslouží ve Skiservisu Mára, který půjčuje běžky a provádí servis lyží v Bedřichově a na Jizerce v Jizerských horách. "Jedeme jen přes okénko," vysvětluje fungování Marek Pazderský ze skiservisu.

Před půjčovnou se tvoří fronty, Pazderský ale nedokáže odhadnout, zda je to větším zájmem o běžky než v předchozích letech. "Tím, jak je to jen přes okénko, tak to trvá všechno déle a nejsme schopni obsloužit tolik lidí," popisuje. Za normálního stavu, když mohou být zákazníci uvnitř, lze obsloužit třeba pět či šest lidí najednou, nyní musí brát jednoho po druhém. Doba potřebná k odbavení zákazníka je různá. "Záleží, co všechno děláme, je tam spousta proměnných. Jak třeba sedí zarezervované boty nebo zda je třeba ještě doladit běžky, které jsme předpřipravili," dodal.

Železná Ruda prý nefunguje

Výdejní okénko půjčovny bude o víkendu otevřené také u dolní stanice kabinkové lanovky v krkonošských Jánských Lázních a v Peci pod Sněžkou na Javoru. Saně, skialpinistické sety či běžky si tam budou moci vyzvednout lidé, kteří si půjčení zaplatí předem on-line na webu skiresortcard.cz, uvedla mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.

Zájem o běžkařskou výbavu mají návštěvníci Šumavy v okolí Modravy nebo Železné Rudy, kde jsou upravené stopy. Půjčit si lyže ale většinou nemají kde. "Pokud vím, jsou v Železné Rudě půjčovny zavřené," řekla Barbora Kučeravá z místního infocentra.

Běžky, sáňky ani sněžnice si nepůjčí lidé ani v Půjčovně Modrava vedle infocentra. Jiné roky by byly zejména o víkendu desítky sad pro běžkaře rozebrané, teď stojí bez využití v zavřené půjčovně. "Modlíme se, abychom mohli otevřít aspoň po 22. lednu. Zájem lidí je obrovský, kdybychom mohli mít otevřeno, byla by to asi jedna z nejlepších sezon," tvrdil Jiří Vaněček z půjčovny.

Nejvíc za pět let

Plné ruce práce má majitel obchodu a půjčovny se sportovními potřebami v Moravské Třebové na Svitavsku Jiří Ježek. "Tolik běžek jako letos jsme nepůjčili za pět let dohromady. Ani jich nemáme dost. Mohli bychom jich půjčit mnohem víc. Ale na to se nemohl nikdo připravit," povzdechl si.

Zatímco běžky se v Moravské Třebové těší velké popularitě, o skialpové lyže nebo sněžnice lidé zájem nemají. "Tady jsou hory daleko, lidé chtějí za barákem nasadit běžky a jít, prostě obyčejná turistika, žádný vrcholový sport," domnívá se Ježek.

Na Vysočině je pro běžkaře nejznámějším zimním centrem Nové Město na Moravě. Jedna z dalších novoměstských půjčoven lyží v pátek na webu uvedla, že její kapacita výpůjček na tento víkend je už vyčerpaná. E-mailem nebo telefonicky lze ale kontaktovat podnikovou prodejnu výrobce lyží Kästle CZ v Novém Městě, jejíž součástí je i půjčovna lyží. Jakmile začalo sněžit, vzrostla poptávka po běžkách nebo backcountry lyžích, což jsou běžky s kovovou hranou uzpůsobené pro pohyb ve volné přírodě.

Zájem je zde minimální

Půjčit si vybavení pro zimní sporty lze i na jižní Moravě. Po telefonické domluvě obslouží zájemce třeba půjčovna v lyžařském areálu v Olešnici na Blanensku. Oproti běžné sezoně je letos minimální zájem. "Během sezony o víkendu půjčíme klidně i 300 kompletního vybavení denně. Teď jsme jen na jednotkách denně," řekl správce areálu František Jílek.

Kvůli vládním opatřením proti šíření nového koronaviru nesmějí provozovatelé lyžařských středisek spustit vleky. Zavřené jsou ze stejného důvodu také restaurace a hotely.

