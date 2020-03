Na poštu musí i nemocná seniorka, domů se nedoručuje. Na pobočkách se tvoří dlouhé fronty

Je naprosto logické, že Česká pošta chce v době pandemie koronaviru chránit své zaměstnance. Ovšem omezit služby tak, že se pak kumulují davy lidí na pobočkách, příliš smyslu nedává. Bohužel přesně to se na mnoha místech děje. I když pošta prodloužila uložení zásilek o 30 dní, příliš to nepomohlo.

Strach doručovatelů a doručovatelek je pochopitelný. Česká pošta je prakticky nevybavila ochrannými pomůckami, většinou chybí i dezinfekce. „Nemáme nic a bojíme se. Takže pardon, přijďte si na pobočku,“ slyšeli jsme i my na dotaz, jestli dostaneme doporučené psaní. Ovšem vydat se tam znamená postavit se do fronty a čekat i několik desítek minut.

Co tam tu hodinu dělali?

Rozestupy metr, dva, tři? Někde to jde, někde ne. Alespoň že všichni mají roušky. „Včera jsem vyrazila na poštu v době, kdy měli vyhrazenou hodinu na dezinfekci. Naše pošta má asi 5x5 metrů, takže za hodinu ji možná stihli komplet přestěhovat, pak jsem čekala přes 20 minut ve frontě,“ kroutí hlavou například slečna Katka.

Všechny pošty mají omezeny hodiny pro veřejnost max. do 16.00 hodin a zrušen víkendový provoz. Od 7.00/8.00 hodin do 9.00 hod (dle otevírací doby) jsou na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starší 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

„Dnes nám na firmu doručili lístek, že nám nedoručí dopis. A na poště pak samozřejmě miliarda lidí,“ přidává se Adéla. Že tomu chybí jakákoli logika? Vypadá to tak. Na druhou stranu je třeba určitě dodat, že pošta stále doručuje důchody. I když ani k seniorům podle některých reakcí někde nejsou dvakrát přívětiví. „Doporučenou zásilku, doručovatelka, která mou starou nemocnou maminku zná, nedoručila. Ať si dojde na poštu, prý nařízení. Česká pošta s lidskou tváří? Opatření, která jsou na hlavu,“ nechápe paní Claudia.

Jedna rouška na pobočce

Znovu je třeba jasně říct, že zlobit se na obyčejné pošťáky nemá smysl, ani by to nebylo správné. Ti pouze respektují pokyny svých nařízených. Že jsou v mnoha případech postavená na hlavu, nemá cenu komentovat. Tím spíš, že někteří pošťáci nám pod podmínkou, že zachováme jejich anonymitu, řekli, že mají na pobočce celý den jednu jedinou roušku.

A fakt si tedy někdo myslí, že pak mají jakkákoli opatření smysl? Jejich výsledkem bude maximálně to, že se nakazí lidé, kteří jsou nuceni na poštu vyrazit a vystát frontu. Na aktuální nařízení České pošty, co doručují, nedoručují a zda náhodou nemáte výjimku, se můžete podívat zde.

Balík mi nedoručili, přitom byl pošťák před domem

„Viděl z okna, jak příjíždí pošťák. Tak čekám, kdy zazvoní nebo zavolá, a ono nic. Dvakrát volám na číslo, které mi ráno důležitě poslali, bez úspěchu. Nakonec mi přišlo mailem oznámení, že se pokoušeli o doručení, ale nikdo nebyl doma. Zaplatím si za balík do ruky a teď abych šel vystát frontu na poštu. V době, kdy vláda doporučuje nevycházet, kde to jako jsme?“ stěžoval si pan Radek z Prahy-východ.

Je to jen další příklad nelogického kroku České pošty. Objíždět klienty a házet jim papírky do schránek a pak je hnát na pobočky. Tím spíš, když služby jako PPL, DPD a další bez problémů fungují i v nouzovém stavu. To bychom ale asi chtěli moc od molochu, který má velké problémy i za normální situace. Samozřejmě jsme chtěli znát také pohled České pošty. Tiskový mluvčí Matyáš Vitík však na náš mail bohužel několik dní neragoval.

