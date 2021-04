Docent Balík vysvětlil, jak je acylpyrin účinný proti covidu. Nechápu, že se po něm lidé více neshánějí, říká

Kyselinu acetylsalicylovou zná většina z nás dlouhé roky, ale nejspíš o tom ani neví. Je totiž hlavní složkou českého Acylpyrinu, který užíváme na běžné nachlazení, chřipku a nově i na mírný průběh covidu-19, neboť dokáže rychle ulevit od horečky, bolestí hlavy i kloubů a dalších symptomů spojených s chřipkovým onemocněním.

Kyselina acetylsalicylová má však také výjimečné antioxidační a protizánětlivé účinky a zároveň ředí krev, což vědí zejména pacienti s ischemickými chorobami, kteří ji v podobě různých léků užívají preventivně.

Máme data, která to potvrzují

Na konferenci "Rok s covidem-19 a jak dál", která proběhla na Univerzitě Karlově v Praze, vyzdvihl účinky přípravků při léčbě symptomů covidu-19 i vedoucí lékař kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

Docent Balík se pozastavuje nad skutečností, že: „Veřejnost se neshání po Acylpyrinu, protože máme docela pěkná data o tom, že Acylpyrin až o polovinu může snížit překlopení do závažné formy koronaviru svým protizánětlivým efektem a protisrážlivým efektem v dávce třeba jedné tablety denně, čili myslím, že by to bylo mnohem lepší než ivermektin.“

Infekci z těla vypudí rychleji

Kyselina acetylsalicylová je nejdéle využívaným syntetickým léčivem na světě, a její účinky jsou tudíž lékařům důvěrně známé. Navíc je díky své příznivé ceně i široce dostupná, a většina z nás má tak léky s jejím obsahem zcela přirozeně ve své domácí lékárničce.

Díky protizánětlivým účinkům kyselina acetylsalicylová pomůže organismu, aby infekci z těla rychleji vypudil a vzhledem k tomu, že působí i antioxidačně, podílí se také na odstraňování toxinů, které zde vlivem boje s nemocí vznikají.

Jaké problémy jsou nejčastější?

Jedním z hlavních rizik u pacientů s vážným průběhem nemoci covid-19 je vznik krevních sraženin. Zdá se, že za jejich původem jsou krevní destičky, které jsou až abnormálně aktivní, a proto velmi snadno ucpou malé cévy.

To může způsobit akutní embolii nebo také nedostatečné prokrvování důležitých vnitřních orgánů včetně plic. Následně se dostavuje hypoxie, oxidační stres, zánět, sepse a posléze začnou selhávat veškeré orgány v těle, což vede k syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS), který často končí fatálně. Protisrážlivé účinky léků s kyselinou acetylsalicylovou mohou až v polovině případů tuto hrozbu odvrátit.

Samotná kyselina acetylsalicylová ale nestačí

Léky s kyselinou acetylsalicylovou lze použít při mírnění příznaků nemoci covid-19, spoléhat se pouze na jejich účinky, by ale nebylo prozřetelné.

Vedle nich je totiž nutné dodržovat běžné postupy při léčbě infekcí. Mezi ně patří vydatný odpočinek a spánek, dostatek tekutin a vitamínů, psychická pohoda, ale také vyhledání včasné lékařské pomoci, pokud se dostavují vážné potíže s dýcháním, nemocný nemůže spát a jeho zdravotní stav se ani po několika dnech nelepší nebo se dokonce zhoršuje.

