Ministryně Schillerová nemluví pravdu, v případě Prahy lže. Zakrývá rozvrat veřejných financí, říká náměstek primátora Vyhnánek

Vyhnálek reagoval tak na výrok Schillerové, která na středeční tiskové konferenci uvedla, že obce a kraje, včetně Prahy, měly ke konci loňského roku na účtech 266,9 miliardy Kč, meziročně o 6,5 procenta více. V případě hlavního města to je 87,1 miliardy korun. Podle Vyhnánka ale část peněz například nepatří magistrátu. Praha je zároveň kraj i obec.

„Je to (vyjádření ministryně financí Schillerové, pozn. red.) politický útok vedený snahou odvrátit pozornost od rozvratu veřejných financí. Na rozdíl od státu, hlavní město Praha hospodaří velmi konzervativně,“ řekl náměstek pražského primátora.

Sčítá prý hrušky s jabkly

Zůstatky na účtech podle něho hlavní město drží například kvůli tomu, že potřebuje v budoucnu investovat do velkých staveb, jako je třeba zahájená stavba metra D. Půjčit si totiž může na asi stomiliardovou investici ze zákona pouze polovinu. „Bez toho, co máme na účtu, bychom to nikdy nepostavili, stát nám na stavbu nedává, platíme to ze svého rozpočtu,“ vysvětloval Vyhnánek.

Dalších zhruba 20 miliard, které má město na účtu, patří městským částem, nikoliv magistrátu. „Paní ministryně sčítá hrušky s jablky,“ řekl Vyhnánek. Další peníze má město na účtech připravené na splátku dluhopisů Evropské investiční bance (EIB), kdy první peníze bude splácet letos a další v roce 2023.

Vyhnánek uvedl, že Schillerová nemluví pravdu, když městu vyčítá, že dostatečně neinvestuje. Investice se podle Vyhnánka zvýšily proti minulému volebnímu období, kdy v Praze spoluvládlo ANO, jak v procentuálním vyjádření, tak v absolutní částce.

Rád si pro ty peníze přijdu

V případě kompenzací daňových výpadků hlavní město od státu stoprocentní kompenzaci nedostalo. Výpadek loni činil něco přes tři miliardy korun. „My dostali asi polovinu. V případě Prahy je stoprocentní kompenzace lež. Pokud paní ministryně trvá na stoprocentní kompenzaci, tak si pro ty peníze rád přijdu,“ doplnil Vyhnánek.

Rozpočet hlavního města letos počítá s příjmy a výdaji 87,8 miliardy korun, což je meziročně mírně více. Investice dosáhnou téměř 15 miliard Kč. Dopady opatření proti šíření nemoci covid-19 mají činit asi sedm miliard korun. Další výpadek v řádu miliard způsobil vládní daňový balíček.

KAM DÁL: Koronavirus může proniknout dovnitř oka. Uznávaný oční lékař prozradil, jaké jeho části nemoc postihuje.