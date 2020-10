Někteří středočeští lékaři dostali méně vakcín proti chřipce. Přednost mají senioři

„Máme informace, že u některých lékařů dávky byly nebo budou poníženy, třeba na třetinu. Ještě se rozvážejí, takže jestli ve finále bude nějaký lékař, který to vůbec nedostane, zatím nedokážu říct. Ale většina lékařů už vakcíny má a začali očkovat rizikové pacienty,“ uvedl Dudek.

Větší zájem o očkování

Zájem o očkování i kvůli pandemii koronaviru vzrostl, podle Dudka ovšem ne dramaticky. „Zájem je určitě větší, i když si nemyslím - teď mluvím sám za sebe - že by to stouplo třeba dvojnásobně, to vůbec ne. Proočkovanost bude pořád velmi nízká,“ uvedl.

Hlavně pro seniory

Lékaři mají vakcíny objednané primárně pro seniory a rizikové pacienty, samoplátci jsou odkazováni třeba na lékárny. „Možná nějaké vakcíny zbudou. Ne všichni rizikoví se nechají očkovat, takže pak se to doočkuje těmto pacientům. Ale zatím jim to dávat nemůžeme, protože musíme primárně očkovat ty rizikové,“ dodal Dudek.

Každý rok jiná vakcína

Většinou chřipková epidemie zasáhne zemi koncem roku, v posledních letech někdy až koncem ledna. Složení vakcíny se každý rok mění, proto je nutné očkovat každý rok. Přednost při očkování mají senioři, kterých se v předchozích letech nechávala očkovat asi pětina, a rizikové skupiny chronicky nemocných, například s cukrovkou nebo nemocemi srdce. Ostatním na vakcínu, která stojí kolem 400 korun, přispívají zdravotní pojišťovny.

Očkování lékaři doporučijí i letos

Očkování proti chřipce v době epidemie covidu-19 doporučuje i Světová zdravotnická organizace. Snížení počtu nemocných s chřipkou může ulevit nemocnicím, kde vážné případy chřipky i covidu-19 potřebují stejná lůžka intenzivní péče. Lidé s příznaky chřipky, které jsou stejné jako u nákazy novým typem koronaviru, budou také čerpat kapacity odběrových míst a laboratoří testujících vzorky. Přímo před covidem-19 ale vakcína proti chřipce nechrání.

