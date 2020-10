Za smrtí do Švýcarska: asistovaná sebevražda jako způsob odchodu ze života. Obchod se smrtí nebo pomoc umírajícím?

Bolest ve dne v noci, vidina dalších měsíců na lůžku ve čtyřiadvacetihodinové péči dalších, často cizích, lidí, ztráta vlastní důstojnosti - to a další důvody vedou některé lidi k myšlence na tak zvanou asistovanou sebevraždu. V našich právních podmínkách není možné o takový zákrok požádat, a tak ti, kteří se pevně rozhodli, volí cestu do zahraničí - poslední cestu z vlasti - většinou do Švýcarska, které je u nás touto “službou” asi nejznámější.

Eutanázie není totéž, jako asistovaná sebevražda

Jaký je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl? I když oba kroky končí úmrtím člověka, rozdíl je velký. Eutanázii vykonává jiná osoba, většinou tedy zdravotník. Jde o případy, kdy nevyléčitelně nemocný člověk požádá o ukončení svého života. Ani eutanázie není v Česku legální, ale některé jiné země ji ve výjimečných případech připouštějí. Jde například o Lucembursko, kde je možné, aby ji podstoupili pacienti od 12. roku věku. Podmínkou je nevyléčitelná choroba vedoucí ke smrti. Belgie a Nizozemsko povolují eutanázii i u lidí, kteří jsou tělesně v pořádku, ale v kvalitním životě mu brání silné deprese nebo demence. Podmínky v různých státech se liší, například již zmiňované Nizozemí připouští také eutanázii těžce postiženého neživotaschopného novorozence či kojence.

Kde je asistovaná sebevražda legální? Belgie

Lucembursko

Německo

Nizozemí

Švýcarsko

Oregon

Washington

Vermont

Montana

Asistovaná sebevražda

Jiným způsobem dobrovolného odchodu ze světa je právě asistovaná sebevražda. Ta se od prvně uvedeného případu liší tím, že osoba, která k sebevraždě napomáhá, pouze připraví klientovi podmínky pro uskutečnění sebevraždy. Jde například o přípravu látky, která člověka usmrtí. Vypít nebo si jinak aplikovat smrtící koktejl ale musí dotyčný sám. Často jde o požití rozpuštěného pentobarbitalu, který je jinak v odpovídajících dávkách určen k léčbě epilepsie nebo při poruchách spánku. Používal se také při popravách v některých státech USA, ale pro tyto účely jej farmaceutické firmy již odmítají dodávat. Asistovanou sebevraždou lze odejít ze světa například právě ve Švýcarsku, ale také u našich sousedů v Německu.

Kolik stojí asistovaná sebevražda?

Mnoho smrtelně nemocných lidí ze států, kde není asistovaná sebevražda povolena, podle statistik k jejímu vykonání volí převážně Švýcarsko, které tuto možnost jako důstojné ukončení života připouští již od roku 1942. Pomoc takovému člověku v uskutečnění jeho posledního přání pak není klasifikováno jako trestný čin. Tím by se asistence na sebevraždě stala pouze v případě, že by takový člověk jednal ze zištného důvodu. V této zemi poskytují takovou službu například specializované kliniky Dignitas, kde stojí asistovaná sebevražda v přepočtu na české koruny 160 tisíc nebo společnost Eternal Spirit, ale i další. Z dostupných zdrojů vyplývá, že jen hojně diskutovaná klinika Dignitas poskytla pomoc při asistované sebevraždě více než dvěma tisicům klientů.

Diskuse v Česku

V České republice nejsou ani asistovaná sebevražda ani eutanázie legální, i když se o uzákonění takové možné volby již mnoho let vedou diskuse v na půdě Parlamentu. Právě letov s létě představili poslanci za Českou pirátskou stranu společně s ANO návrh zákona, který by asistovanou sebevraždu nebo eutanázii za velmi přísně stanovených podmínek umožňoval i v našem státě. Na výsledek diskusí a případného hlasování si ale budeme muset ještě počkat.

