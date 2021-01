Nelíbí se mu brexit: Otec britského premiéra Johnsona požádal o francouzské občanství

„Nejde o to, abych se stal Francouzem. Pokud tomu dobře rozumím, Francouzem jsem. Moje matka se narodila ve Francii, její matka byla Francouzkou úplně a její dědeček také,“ řekl stanici RTL francouzsky bývalý europoslanec Stanley Johnson. „Takže pro mě je to spíše otázka toho, abych si vzal zpět, co už mám,“ dodal 80letý otec britského premiéra.

„Vždy budu Evropanem, to je jisté,“ zdůraznil Stanley Johnson. „Nemůžete Britům říci: Už nejste Evropané. Je důležité mít s Evropskou unií vazbu,“ dodal.

Dohoda zatím platí jen provizorně

Britové schválili odchod své země z Evropské unie v referendu v červnu 2016. Zatímco Boris Johnson byl jednou z hlavních tváří kampaně za brexit, jeho otec Stanley hlasoval pro setrvání Británie v evropském bloku.

Po dlouhých politických sporech opustila Británie EU letos na konci ledna. Předtím se ještě nacházela v takzvaném přechodném období, kdy musela dodržovat pravidla EU, na jejichž podobu ale již neměla vliv. Na Štědrý den se Londýn s Bruselem dohodly na podobě budoucích vztahů. Dohoda provizorně platí od pátku. Řádně začne platit až po schválení v Evropském parlamentu.

Kvůli brexitu přijdou Britové mimo jiné o unijní občanství, které jim zajišťovalo řadu výhod. Nyní budou považováni za občany třetí země. Výjimku budou mít ti, kteří si zajistili občanství některé z členských zemí EU, nejčastěji Irska. Pokud získá Stanley Johnson francouzské občanství, bude moci výhod unijního občana nadále požívat i on.

