Obchody s módou bojují o přežití, využívají okénka i e-shopy. Boj s koronavirem může mnohé zlikvidovat

V obchodě a módní dílně Reparáda mají stanovenou dobu, ve které vydávají objednávky. Chtějí také zavést poštovné zdarma. Největší problém jsou teď ale brigádníci. „Chtěla jsem mít pár stabilních, ale jak se teď ukázalo, nebyl to dobrý nápad. Pokud totiž nejsou pozitivní, věčně jsou v karanténě,“" řekla majitelka obchodu Kateřina Říhová.

Zaměstnanci jsou v karanténě, ale faktury chodí

„Látky na šití nám dodali pozdě, takže jsme nestihli našít podzimní kolekce. Teď lidi z dílny onemocněli a mně chodí jen faktury,“ doplnila Říhová. Doufá, že situace se před Vánoci zlepší a lidé budou více nakupovat. Pokud ne, bude se muset s některými spolupracovníky rozloučit.

Lákají na poštovné zdarma

Také značka Wolfgang vydává ve svém obchodě v centru Brna objednávky. „Třikrát týdně je možné si je osobně přijít vyzvednout, navíc jsme zavedli poštovné zdarma. Stále pokračujeme v šití nových kolekcí,“ uvedla manažerka obchodu Viktorie Kaštánková. Tržby ale klesly ještě více než na jaře.

On-line prodej je jedinou možností

Na sociální sítě nyní cílí prodejna Place Store, která nabízí ruční a designové výrobky různých menších tvůrců. Od nového roku pak plánuje on-line tržiště. „Zapojíme tak všechny prodejce, kteří pod nás spadají. Lidé si budou moci prohlédnout výrobky, aniž by někam chodili,“ řekla vedoucí obchodu Kateřina Zapletalová. Doplnila, že i přesto ještě uvažují o e-shopu, který by fungoval do Vánoc. Tržby teď mají na minimu, protože nakupují pouze stálí zákazníci anebo ti, které zaujme příspěvek na sociální síti.

Některé obchody nemají e-shop

Obchod s českým designem Ty Identity je zatím úplně zavřený, provozovatelé čekají, jak se situace vyvine. E-shop nemají a ani ho neplánují. „Chceme, aby se lidi naučili chodit zpátky do obchodů, aby si užili i to samotné nakupování. Když přijdou, můžou si popovídat s prodavačkou, uvidí, jaký příběh se skrývá za výrobkem,“ uvedla vedoucí obchodu Šárka Hégrová. Podle ní nemá smysl zakládat e-shop teď, protože by se těžko propagoval. Pokud by se situace do několika měsíců nezlepšila, obává se, že by museli obchod zavřít.

