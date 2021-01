Očkovací centrum u O2 areny je zase blíže: V ÚVN už vznikla pracovní skupina

Vláda v pondělí rozhodla o vybudování centra, na starosti ho bude mít ÚVN. V plánu je očkovat až 10 000 lidí denně. Náklady na vybudování centra se odhadují na 11,8 milionu korun.

"Nyní zahajuje oficiálně svou činnost pracovní skupina složená z odborníků na oblasti nezbytné pro realizaci projektu, například specialistů na IT technologie, logistiku, personalistiku, z řad zdravotníků - lékaři, farmaceuti, hygienici, zdravotní sestry - i specialistů na bezpečnost," uvedla nemocnice. Pomoc podle nemocnice nabízejí i dobrovolníci a o spolupráci nemocnice jedná například s pražskou hygienickou stanici a pražskou záchrannou službou.

Prý do konce ledna

Nemocnice neupřesnila, kdy by mělo centrum vzniknout. Napsala, že bude připravené v době, kdy budou do Česka dodávány statisíce dávek vakcín týdně. Podle očkovací strategie se to očekává až v dalších měsících. Poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) Roman Prymula dříve mluvil o zprovoznění do konce ledna.

"Pověření vlády k převzetí gesce nad vybudováním velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum je pro nás velký závazek. ÚVN má, jakožto vojenská fakultní nemocnice zřizovaná ministerstvem obrany, výhodu v tom, že může při realizaci projektu spolupracovat s armádou, která je připravena poskytnout k zajištění příprav a chodu velkokapacitního očkovacího centra až 500 vojáků v činné službě," uvedl ředitel nemocnice Miroslav Zavoral.

Kde je O2 universum?

Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4 500 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Očkovat se v Česku začalo na konci prosince, nyní jsou očkováni především zdravotníci, lidé v domovech pro seniory a senioři starší 80 let. K dnešním 11:00 bylo podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) podáno 129 829 vakcín proti koronaviru. Naočkováno je tak 1,3 procenta populace.

