Systém pro očkování dává k dispozici citlivé údaje i rodná čísla firmám pro marketingové účely. Za tohle má být Dzurilla vyznamenán?

Podle logiky ministerstva zdravotnictví má senior dvě možnosti, buď „dobrovolně“ odevzdat do éteru citlivé údaje o sobě, nebo se nenechat očkovat.

Rodné číslo: Někdo může uzavřít vaším jménem smlouvu

Ministerstvo Zdravotnictví marketingovým firmám naservírovalo i vaše rodné číslo. Takže když unikne, může si kdokoliv podvodně uzavřít smlouvu vašim jménem. Možná právě za to chce premiér Babiš chce navrhnout zmocněnce pro IT Dzurillu na státní vyznamenání.

Objednávací systém Reservatic, do kterého se téměř 100% občanů hlásí rodným číslem, dle smlouvy s ministerstvem z října 2020 zpracovává:

Jméno a příjmení včetně informace, zda je osoba nakažená

Zdravotní pojišťovna

Email a telefon

O rodném čísle neříká nic. Přitom v obecných podmínkách Reservaticu najdete informaci, že systém používá údaje o uživatelích k marketingovým účelům.

Ze strany soukromé firmy jde o běžný logický postup. Občan se může rozhodnout, zda si službu pořídí. Ale v případě státem doporučeného očkování to je jinak. Měly by být jasně stanovené podmínky a hlavně dopředu řečené nebo konkrétně uvedené na webu. To se neděje. Stát platí za soukromý rezervační systém 82 000 korun měsíčně, což sice není mnoho, ale ten je za to ušitý hodně horkou jehlou.

Rizika poskytnutí dat

Pokud má třeba Facebook, Google nebo Seznam vaše data, servíruje vám obsah, o kterém si myslí, že ho chcete. Třeba se zajímáte o zdravotní ponožky a pak na vás tedy vyskakují články a reklamy o zdravotních ponožkách. To by se dalo přežít.

Tyto firmy ale také vědí, kde se pohybujete, kam chodíte, s kým si voláte, chatujete a s kým se stýkáte. To je už na pováženou.

Podle mluvčí ministerstva Peterové jde o „dobrovolný“ souhlas

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Peterová serveru Čtidoma.cz sdělila: „Tyto informace jsou sbírány na základě dobrovolného souhlasu návštěvníka, který přistupuje na tyto stránky“. Takže když DOBROVOLNĚ nedáte souhlas ke zpravování dat pro marketingové údaje, tak se neobjednáte. To je velmi speciální dobrovolnost.

Peterová argumentuje, že „v rámci CRS jsou také cookies, které umožňují návštěvníkům lepší navigaci a používání webu a pamatují si návštěvníkovu volbu za účelem zlepšení pohodlí při používání webových stránek.“ Každý ví, že Google, který tato data používá po marketing a že programátoři funkcionalitu umí naprogramovat pro CRS bez Googlu.

Co dál?

Tlačit na stát, aby používal nástroje, které jsou uživatelsky přijatelné a neodporují GDPR. Je pravděpodobné, že stát bude čelit žalobám za porušení GDPR kvůli úniku rodných čísel. Podle námi oslovené právnické kanceláře je možná ještě lepší vše řešit stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který může vyměřit vysokou pokutu.

V každém případě je třeba dát jasně najevo, že systém dvojího přihlašování do registrace a do objednacího systému je zbytečná složitost. Když to pan premiér opakovaně uslyší, třeba to pomůže.

