Blatný se chválí, ale senioři se objednat na očkování nemohou, ministerstvo zdravotnictví dalo na Facebook pejska

Ráno 15. ledna: Z Facebooku ministerstva zdravotnictví ráno šibalsky koukal pejsek a senioři se snažili marně registrovat a objednat si očkování. Registrační systém neodesílal registrační PIN, respektive třeba až za 13 až 15 minut, když ale formulář nabádal k opětovnému zažádání o PIN. Tím zahltil sám sebe.

V den registrace zbývalo skoro 100 tisíc dávek. Ale objednat šlo jen asi 2 tisíce. Kde je chyba?

"Omlouváme se, ale kapacita rezervací na očkování je již vyčerpána u všech očkovacích míst." Hláška, kterou viděla většina seniorů. Zjevně nepravdivá, protože v době hlavního náporu registrací nebyla napojena na centrální systém všechna registrační místa, systém tedy opravdové volné kapacity neznal.

Proti tomu stojí skandály jako očkování ve Státním zdravotnickém ústavu, což psal web Seznamzprávy zde.

Nápomocná linka 1221: nefunkční

Linka 1221, kde se měl senior dobrat pomoci, po zavolání nejdřív hlásila „The number, you have dialed is out of servis“. A později se tvářila, jako že volané číslo neexistuje, a za pár minut už byla obsazená a senior, který potřeboval poradit s registraci na webu, se dozvěděl, že se má zaregistrovat na webu. Jinak nic. V Anglii a v Německu to funguje hladce, termíny přijdou mailem.

Problém rodného čísla: amatérismus

Registrační formulář obsahuje kolonku „číslo pojištěnce“ místo čísla rodného, které má kontrolovat věk seniora. Prý to zadávali technici, kteří tomu nerozumí, vysvětluje anonymní telefonistka z linky 1221. Výsledek je, že systém seniora zaregistruje, nedovolí mu pak ale objednat termín, protože se objevuje hláška „Tento PIN 2 byl již použit pro jinou registraci, zažádejte si o novou registraci …“ Dle techniků každá nová registrace ruší tu starou. Jenže ten, kdo se registroval přes požadované číslo pojištěnce, je registrován nyní dvakrát.

Blatný plánuje kapacity: Výsledek - nefunkční systém

Ministr Blatný se v poledne pochválil za dobře nastartované registrace a zároveň obvinil operátory, že se nepřipravili na rozesílání. Snad dostatečné kapacity plánuje zadavatel, a to Blatný neudělal, operátoři nevěděli, na co se připravit. Stejně tak to bylo s přetíženou linkou 1221.

Přihlášení do reservatic.com: aby to senioři neměli lehké

Reservatic je systém, kde se objednáte na očkování a kde se opět musíte znovu registrovat. Asi aby to senioři neměli lehké. Většina lidí ale obvykle vidí hlášku, že jsou očkovací termíny plné, takže za pár dnů znovu. Aktuálně je systém přetížen, jde o běžný komerční rezervační systém třeba pro obvodního lékaře nebo tenisový klub. Systém se neobtěžuje poslat mail nebo sms s volnými termíny. Věřme, že jde jen o amatérismus odrazující seniory, ne o záměrné komplikace.

