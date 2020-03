Od dubna se to zlepší. Náměstek Prymula konejší občany České republiky inteligentní karanténou

Jako největší nedostatek v boji s koronavirem většina odboníků označila samotné testování občanů. Podle hlasů testovaných není ani tak problém poskytnout a odebrat vzorek, ale laboratoře nestíhají testované vyhodnotit. Roman Prymula na tiskové konferenci upozornil, že se celý proces zefektivní a lidé budou čekat maximálně den a půl. Je to tak poprvé, kdo někdo kompetentní nepřímo přiznal pochybení.



Profesor Prymula získal velkou důvěru veřejnosti a to se odráží na sázkových kurzech. Již zazněly i hlasy, že by měl stanout v čele ministerstva zdravotnictví (1,8:1). Bookmakeři pak, pokud by měl tu ambici, vidí solidní šance i na případné zvolení do senátu (2:1). Ohledně funkce prezidenta je kurz 33:1.



Rouška přes respirátor

Po zasedání Ústředního krizového štábu, kterému šéfuje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, přednesl několik nových a mírnějších opatření ohledně strategie v boji s koronavirem. Přednesl zároveň několik výzev vůči občanům a naznačil, že se situace může brzy zlepšovat.

Je to otázkou, jestli nejsou jeho slova záměrně redukována jen na to pozitivní, protože celý národ neřešil poslední dny nic jiného než jeho velmi radikální výrok o uzavřených hranicích klidně na dva roky.

Co tedy nakonec národu sdělil? Jednak náměstek Prymula hovořil o mírnějších kritériích, podle kterých bude testován potenciálně nakažený. Nebude tak nutné vykazovat teplotu nad 38 stupňů. Dodal také, že Češi, kteří nosí respirátor s ventilem, by přes něj měli nosit ještě standardní roušku, aby případně nešířili vir do okolí.

Nový systém identifikace nakažených, takzvaná inteligentní karanténa, umožní pomocí dat z mobilů a platebních karet zmapovat, kde se nakažený člověk pohyboval v posledních pěti dnech. Systém by měl být spuštěn po Velikonocích.​

Dotkl se také otázky zásobování, které mají zajišťovat převážně hasiči. Transportním týmům, které budou testovat občany, v některých případech pomůže i armáda. Všechny kroky se mají pomalu přiblížit k plánu tzv. inteligentní karantény, která by měla omezit plošná opatření.

Testování

Už zmíněné testování bylo jedno z hlavních témat, které náměstek Prymula po jednání Ústředního krizového štábu řešil s veřejností. Výrazně se mají posílit kapacity na testování a je tak klidně možné, že testem si projde mnohem více lidí. Od dubna by se v tomto ohledu mohla Česká republika výrazně zlepšit. Tento proces je zcelá zásadní, abychom viděli pravý odraz reality a počet nakažených.

Nový systém chce Prymula zavést až po Velikonocích. Jedním z témat bylo také řešení, jak ubytovat lidi bez domova, kteří by potenciálně mohli šířit nákazu. Chce tak jednat s hejtmany o vzniku náhradního ubytování v krajích.

