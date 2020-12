Od neděle bude platit pátý stupeň systému PES. Většina obchodů bude zavřených, zpřísní se zákaz vycházení

Blatný posun ze čtvrtého do pátého stupně navrhl kvůli vývoji epidemie covidu-19 v posledních dnech. Podle modelů by bez nových opatření přibývalo na přelomu roku asi 15.000 potvrzených případů nákazy koronavirem denně a v nemocnicích by bylo 7000 lidí, vysvětlil. Opatření by měla zajistit, že bude diagnostikovaných maximálně 11.000 až 12.000 denně a v nemocnici mezi 4000 a 5000 lidmi, dodal ministr.

Zavře tak většina obchodů. Výjimku budou mít obchody, které prodávají základní životní potřeby. „Velké řetězce ale nebudou moci prodávat to, co nepatří k artikulům, které jsou nezbytně potřebné,” doplnil Blatný. Od 27. prosince platit zákaz nočního vycházení už od 21. hodiny. Výjimku pro 31. prosinec vláda neudělila. Restaurace zůstávají zavřené, výdejní okénko mohou nechat otevřené pouze do 21. hodiny. Od 27. prosince také zavřeou všechna lyžařská střediska.

Chtějí zabránit zahlcení zdravotnictví

Vláda na mimořádném jednání prodloužila nouzový stav o 30 dnů do 22. ledna, což potvrdil premiér Andrej Babiš. Menšinový kabinet dostal k rozhodnutí souhlas Sněmovny díky podpoře komunistů v úterý. Kdyby se tak nestalo, skončil by nouzový stav dnes. Kabinet také rozhoduje o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru, podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného přijde zřejmě po vánočních svátcích.

Blatný už v úterý uvedl, že prodloužení nouzového stavu o 30 dní je neradostné, ale kvůli vývoji epidemie koronaviru nezbytné. Bez účinných opatření bude podle ministra v Česku koncem roku 11.000 nakažených denně a 7000 hospitalizovaných, z toho 1000 na jednotkách intenzivní péče. Přijímaná opatření mají zabránit zahlcení zdravotnického systému, který je nyní v křehké stabilitě, uvedl.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 79 dnů. V polovině ledna se přehoupne přes sto dnů.

Nejrozsáhlejší v historii

Jarní nouzový stav byl do té doby nejrozsáhlejší v historii samostatného Česka, předtím byl vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007. I po jeho skončení v zemi zůstala v platnosti některá opatření.

Po konci nouzového stavu zbylá opatření, týkající se nošení roušek, provozu škol, stravovacích a ubytovacích služeb či o omezení konání hromadných akcí, vycházela znovu z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na podzim začal nouzový stav platit od 5. října na 30 dní (do 3. listopadu). Jeho opakované prodlužování kritizuje opozice.

