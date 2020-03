Od půlnoci na čtvrtek nesmíme ven bez zakrytých úst a nosu. Vláda schválila další zpřísněná opatření

Premiér Babiš k tématu na tiskové konferenci sdělil, že vláda nařídila povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti, a to s platností od dnešní půlnoci. „Nejde tedy jen o roušky, v usnesení se konkréně říká, že vláda zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochrany úst a nosu,“ sdělil premiér.

Do republiky míří miliony roušek

Premiér Andrej Babiš zároveň potvrdil předchozí slova ministra vnitra Jana Hamáčka o plánované dodávce třiceti milionů roušek nejpravděpodobněji v neděli. Zároveň je očekávána dodávka 1,1 milionu respirátorů. Termín dodání je předpokládaný, vzhledem k situaci ve světě je samozřejmě nutné počíttat s případným omezením na některé straně. Dalších deset milionů roušek pak vláda nakoupila ve Vietnamu a k jejich dodávkám by mělo docházet postupně.

Ochrana seniorů

Dalším opatřením, k němuž vláda přistoupila, je zvýšená ochrana seniorů. Právě pro ně, tedy pro lidi ve věku nad 65 let. Od zítra bude v době od 10 do 12 hodin zakázán vstup do obchodů pro lidi mladší věkové kategorie a do obchodů budou mít umožněn vstup právě jen senioři a samozřejmě personál prodejny.

Důležitá desinfekce povrchů

Další informace ke zpřísněným opatřením na straně hygienických předpisů doplnil šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula, který zdůraznil důležitost desinfekce povrchů. Uvedl, že zatímco při přenosu aerosolem se viry udrží v životaschopné podobě přibližně tři hodiny, na některých površích, zvláště na plastech, se jedná až o 48 hodin. Alepoval proto na všechny obchodníky, aby minimálně v hodinových intervalech desinfikovali nákupní vozíky, kliky, madla a další místa, kterých se zákazníci dotýkají.

Uzavření lázní

Roman Prymula dále sdělil, že byl vydán zákaz přijímání nových pacientů do lázeňských zařízení, a to z důvodu, že i zde se objevily případy nákazy koronavirem. Stávající pacienti svoji léčbu dokončí, noví však přijímámi prozatím nebudou.

Občany pak šéf Ústředního krizového štábu požádal o prozatímní improvizaci při dodržování nařízení, týkajícího se zakrývání úst a nosu při pobytu mimo bydliště, a to do té doby, než bude k dispozici dostatek roušek.

Stát připravuje podporu pro podnikatele a živnostníky

Na tiskové konferenci promluvil také ministr dopravy a obchodu a průmyslu Karel Havlíček, který informoval o již probíhajícíh i plánovaných opatřeních na podporu podnikatelů a živnostníků, ať již jde o podporu přímou formou půjček nebo další programy. Pro měnší živnostníky by se měla do dvou týdnů rozběhnout možnost pomoci díky menším půjčkám pro překlenutí krizového období. Zároveň vyzval všechny zaměstnavatele, aby v této krizové době nepropouštěli zaměstnance a stuaci se snažili vyřešit třeba i právě s pomocí státu.

