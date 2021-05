Osobní zdraví a zachování provozu firmy je základ. Tisk certifikátu o testu na covid máte na pár kliknutí

Konec testů zdarma, oznámil před pár dny ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Chce tím dle svých slov motivovat lidi k očkování na nemoc covid-19. Bohulibá myšlenka, která má však jeden zásadní nedostatek - ne všichni totiž dnes na vakcínu dosáhnou. Zkrátka na ně ještě nevyšla řada.

Takže i když by se chtěli nechat očkovat, nemohou a místo toho si budou z vlastních kapes platit testy. Ministr sice jakoukoli diskriminaci mladších lidí odmítá, ovšem fakt, že testy zdarma už nebudou, potvrzuje. Ale co když máte firmu? Dobře víte, kolik testy stojí, a zároveň netušíte, kdy získáte kompenzaci. Jde o zdraví a zachování provozu, takže nakonec uděláte vše, co se po vás chce.

Testy nežerou jen peníze, ale i čas

Firmy, které začaly testovat již loni, mají daleko méně nakažených zaměstnanců, a tedy méně výpadků. Přestože nakažených ubývá, správná péče o pracovní síly eliminuje rizika. Co ale firmy zatěžuje, je administrativa a vykazování pojišťovně.

Většina si vyrábí evidenci sama v Excelu. Jde hlavně o evidenci testovaných osob a report pro pojišťovny. A samozřejmě o certifikáty o výsledku. Třeba pro překročení hranic. Naštěstí už konečně existují řešení, která velmi zjednoduší jak nábor a správu dat zaměstnanců, tak i reporty pro úřady. Třeba www.onlinetestovani.cz.

Tisk certifikátu na pár kliknutí, doklad jako benefit. Firmám jde o i důvěryhodnost

Firma se má věnovat své výrobě. Ať ale chceme nebo ne, testování zaměstnanců je aktuální nutnost. A stále dává smysl. Pokud se covid ve firmě rozjede, může přijít zásadní problém. Navíc zaměstnanci firem potřebují doklad o bezinfekčnosti nejen pro úřady, ale hlavně pro klienty a vlastně i pro sebe. Dobrá firma dokáže doklad infekčnosti prezentovat jako benefit. Zaměstnanci vidí, že vše funguje, a vedení firmy ocení, když se zbytečně neztrácí čas.

Konkrétně to znamená zadat informace o zaměstnancích do databáze jen jednou a jednoduše reportovat, kdy byl kdo testován a s jakým výsledkem. I to řeší bezplatný program www.onlinetestovani.cz.

