Paušální daň z příjmu ušetří živnostníkům papírování, ale má i svoje nevýhody. Pro co se rozhodnete vy?

O paušální dani pro živnostníky mluvila vláda už dlouho, až nyní ale došlo také ke schálení tohoto návrhu poslaneckou sněmovnou. O co se vlastně jedná a na co by se měli živnostníci od příštího roku připravit nebo na co se těšit?

Méně povinností pro OSVČ

„ Návrh z dílny Ministerstva financí přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a finanční úsporu. Paušální daň poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Jedna měsíční platba

Podle dalšího vysvětlení půjde od 1. ledna příštího o pravidelnou měsíční platbu ve výši 5 469 Kč, která bude zahrnovat jak sumu minimálního zdravotního pojištění, která bude z celkové sumy činit 2 393 korun, dále pak 2 967 Kč minimálního sociálního pojištění a 100 Kč daně z příjmu.

„Jedním formulářem a jednou platbou tak vše vyřešíte. Nebudete muset podávat žádná daňová přiznání, ani žádné přehledy pojistného. O nic dalšího se už nestaráte,“ konstatovala ministryně financí Alena Schillerová.

Do milionu za rok

Možnost (nikoliv povinnost) platit paušální daň se přitom bude vztahovat na živnostníky, kteří mají roční příjmy do jednoho milionu korun, a to pouze v případě, ze nejsou plátci DPH. Jak bylo uvedeno, živnostníci si budou moci vybrat, zda chtějí vést účetnictví tak, jako doposud, nebo využijí nové možnosti.

Jaké budou výhody paušální daně?

Pro mnohé živnostníky bude hlavní výhodou méně úředních povinností. Jednoduše zaplatí každý měsíc danou sumu a budou oproštěni od nutnosti podávat přiznání k dani příjmu z příjmu fyzických osob a dokonce ani přehled o příjmech, které se musí každoročně odevzdávat zdravotní pojišťovně. Ušetří tak buď svůj vlastní čas nebo peníze za služby účetních. Je předpoklad, že při využití paušální daně nebudou muset živnostníci očekávat daňovou kontrolu.

Nový systém přinese i nevýhody

Nevýhodou, která některé živnostníky od využití nového systému odradí, je nemožnost čerpání daňového bonusu, tedy nebude možné ani uplatnit slevy na děti. Stejně tak je to i s dalšími odpočty, tedy například na manželku nebo manžela v případech, kdy to současný systém umožňuje.

Vládní návrh zákona, který řeší paušální daň živnostníků již schválila Poslanecká sněmovna a nyní je ještě na řadě Senát. Pokud se i ten vyjádří k zákonu kladně, bude platit od ledna příštího kalendářního roku.

