Ráje bez automobilů. Nádherná místa, na kterých zaplesají srdce milovníků klidu a starých pořádků

Prvním z míst, o kterých stojí za to se zmínit, dokonce není jen jediné město, ale hned celý ostrov. Máme na mysli řecký ostrov Hydra, kde byste automobily jen těžko našli - nesmí sem. Dopravu tedy zajišťují výhradně zvířata, hlavně pak osli.

Romantická Hydra

Pro turisty tedy jde jistě o velmi zajímavou destinaci, kde si užijí docela jinou atmosféru než kdekoliv jinde. Na padesáti kilometrech čtverečních má výjimku z nekompromisního zákazu pouze automobil záchranné služby a automobil, určený ke svozu odpadu, což je pochopitelné pro zajištění chodu ostrova a zdraví jeho obyvatel.

Hydra je zajímavé místo i z dalších důvodů. Jedním z nich je také úzkostné dodržování pravidel při výstavbě nových domů. Ostrov si tak velmi přísnými podmínkami, kterým se musí jeho obyvatelé podrobit, doposud zachovává nezaměnitelný ráz a atmosféru, která každého návštěvníka přenese o mnoho let zpět v čase.

Do Benátek se auta nevejdou

Zůstaňme ještě na jihu Evropy, i když se posuneme o mnoho výše, konkrétně do Benátek. Ani tady se turisté, jejichž množství již muselo být omezeno, s automobilovou dopravou nesetkají. Za prvé by to jen těžko dovoloval právě turistický provoz a úzké uličky města a za druhé by automobily rozbily romantiku místa. Jediným místem, kde se můžete se suchozemským motorovým dopravním prostředkem setkat, je místní autobusové nádraží. Každý, kdo zde vystoupí, je už dál ale odkázaný buď na vlastní nohy nebo na dopravu po vodě. Do Benátek zkrátka patří lodě, tradiční gondoly i modernější čluny, ale určitě ne automobily. Místní se ale vytouženého klidu ani přes toto nařízení nedočkají. Místo klaxonů a motorů aut poslouchají celé dny hlasy návštěvníků města. Na druhou stranu - jsou to právě oni, kteří Benátčanům dávají obživu.

Ekologický Zermatt

To ve švýcarském Zermattu mají k zákazu vjezdu automobilů do města čistě ekologické důvody. Jedním z hlavních je zachování co nejlepšího pohledu na horu Matterhorn, kterou si samozřejmě přeje vidět každý přijíždějící návštěvník této nádherné krajiny. Pokud tedy není schovaná v mracích, určitě nikomu nebrání v jejím obdivování oblak smogu, který by se mohl při hustší automobilové dopravě v takovém prostředí držet. A jistě by to byla škoda. Proto, pokud se časem rozhodnete Zermatt navštívit, počítejte s jiným typem dopravy - ideálně po železnici. Alespoň z nejbližší vlakové zastávky. Stejně jako na ostrově Hydra, platí i tady jisté výjimky, které dovolují používat automobily se spalovacími motory například hasičům nebo záchrance. Služby ve městě pak smějí využívat elektromobily.

Giethoorn bez silnic

Jedno místo, kam se v automobilu nepodíváte, nabízí také Holandsko. Jde o Giethoorn, označovaný také za holandské Benátky. Místo silnic tady narazíte na vodní kanály, které prostupují celým městem a jsou překlenovány bezmála dvěma stovkami mostů. Není proto divu, že na jiné než vodní dopravní prostředky tady nenarazíte. Ale za tu atmosféru to určitě stojí, navíc když si uvědomíme, že nejde o žádnou metropoli, ale historické městečko ze 13. století, kde dnes žijí přibližně tři tisícovky obyvatel.

Největší město světa bez aut

Ze vzdálenějších míst bychom se mohli klidu bez automobilů dočkat v marockém městě Fes-Al-Bali, kde bychom našli dokonce i nejstarší nepřetržitě existující univerzitu na světě. S počtem obyvatel 156 000 je toto město považováno za největší městskou oblast bez automobilů na světě. Město je od roku 1981 vedeno na sezmanu světového dědictví UNESCO.

Další zajímavá místa

Kromě zmiňovaných míst jde například o ostrov Mackimac v jezeře v Michiganu, britský ostrov Sark, keňský ostrov Lamu, ale i další místa. Možná právě tyto destinace by mohly být cílem některého z příštích výletů, jakmile to situace ve světě znovu dovolí.

