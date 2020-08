Praha 1 se chce dohodnout s magistrátem ohledně Nemocnice Na Františku

Nemocnici Na Františku měl původně převzít magistrát, v první městské části se však začátkem roku změnilo vedení a to nové v čele s Hejmou v převodu odmítlo pokračovat.

Metropolitní síť

„Nabízíme hlavnímu městu, že Nemocnice Na Františku se stane platným článkem metropolitní sítě zdravotnických zařízení, že je připravena spolupracovat se zdravotnickou záchrannou službou, s poliklinikami a s dalšími zařízeními,“ řekl starosta. Původní memorandum bylo podepsáno v roce 2018, tedy v minulém volebním období, na jeho základě se měly obě strany dohodnout na budoucnosti správy nemocnice. Memorandum bylo často interpretováno jako souhlas Prahy 1 s převodem nemocnice na magistrát.

Dotace od magistrátu

Město v minulých letech přispívalo Praze 1 na provoz nemocnice právě částkou 42 milionů korun, letos však vedení magistrátu dotaci neschválilo, i když podle Hejmy radnice o peníze zažádala v červnu. Bez dotace by byla nemocnice ztrátová. Dodatek memoranda podle starosty stanovuje, že do konce roku se dohodne finální model spolupráce včetně personálního obsazení zástupců magistrátu v orgánech nemocnice. Dodal, že magistrát by měl na provoz přispívat proto, že 80 procent pacientů není z Prahy 1.

Město je připraveno jednat

K tomu, proč městská část změnila názor ohledně převodu, Hejma řekl, že nemocnice byla v minulosti svěřena Praze 1 a není důvod, aby tuto odpovědnost radnice přesunula na magistrát. „Nám to připadá zbytečné a složité a navíc by to znamenalo i pro hlavní město daleko více komplikací i více finančních prostředků,“ řekl. Radní Prahy pro zdravotnictví Milena Johnová k tomu dodala, že návrh dodatku zatím nečetla, ale že město je s Prahou 1 připraveno jednat.

Ventilátory pro nemocnici

Magistrát dnes nemocnici půjčil tři ventilátory určené pro péči o pacienty s vážným průběhem nemoci covid-19 a další akutní případy. Ředitel magistrátního odboru zdravotnictví Martin Ježek řekl, že ventilátory město koupilo v dubnu za zhruba milion korun. Dodal, že se ohledem na fakt, že Nemocnice Na Františku se významně podílela na péči o pacienty s covidem-19 a založila pro ně zvláštní oddělení, bylo zařízení první volbou, kam nové přístroje umístit.

Ředitel nemocnice David Erhart řekl, že kromě pacientů s covid-19 budou přístroje sloužit i pro oddělení anesteziologicko-resuscitační péče s šesti lůžky, které se stará o akutní pacienty přivezené pražskou záchrannou službou. "Tyto přístroje jsou pro nás darem z nebes, navíc ušetří našemu zřizovateli poměrně značnou částku," řekl.

Minulé vedení radnice Prahy 1 plánovalo přenechat provoz zařízení soukromníkovi, z plánu však po kritice sešlo. Nemocnice vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. Nyní zařízení provozuje 113 akutních lůžek a 46 lůžek následné péče.

KAM DÁL: Král Karel IV. se pokusil přepsat kroniky jedinou vlastní pravdou. Nečekaně ochrnul, ale o příčinách se mlčelo.