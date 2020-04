Praha promění Budějovickou. Zřízená komise vypracuje projekt

Vedení hlavního města se začne zabývat budoucností Budějovického náměstí na Praze 4. Město zřídilo komisi, která bude mít na starosti vypracování projektu proměny okolí metra C Budějovická. Projekt by měl vyjít dle předběžných odhadů na 10,1 milionu korun. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní.