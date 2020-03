Vylidněné centrum Prahy. Léčba koronavirem vyřešila problém s krátkodobým bydlením

Ještě před měsícem to bylo jedno z hlavních témat vedení Prahy. Regulace nájmů pro krátkodobý pobyt. Hlavní město České republiky se za poslední léta stalo vyhledávanou turistickou destinací a bydlení v historickém centru se změnilo v lukrativní podnik. Hluk opilých turistů, neúprosně vysoké nájmy a zcela vylidněné město bez ducha. To je v tuto chvíli minulost a aktuálně zavřené hranice České republiky ukazují Prahu bez turistů a Airbnb. Jak se to projevuje na ceně nájmů v samotném centru?

Ještě před měsícem to bylo jedno z hlavních témat vedení Prahy. Regulace nájmů pro krátkodobý pobyt. Hlavní město České republiky se za poslední léta stalo vyhledávanou turistickou destinací a bydlení v historickém centru se změnilo v lukrativní podnik. Hluk opilých turistů, neúprosně vysoké nájmy a zcela vylidněné město bez ducha. To je v tuto chvíli minulost a aktuálně zavřené hranice České republiky ukazují Prahu bez turistů a Airbnb. Jak se to projevuje na ceně nájmů v samotném centru?

Z důvodu omezeného bezpečnostního režimu je centrum Prahy městem duchů. Turistický ruch ze dne na den skončil a ulice, které za normálních okolností praskají ve švech, jsou liduprázdné. Tento zvláštní stav se promítá hned do několika vrstev podnikání, které byl zcela závislé na turistické poptávce.

Restaurace, hospody, obchody se suvenýry, směnárny, galerie a tisíce dalších malých obchůdků jsou v současné době bez příjmů. Na dveřích je nápis zavřeno a budoucnost je nejistá. Velmi zajímavé věci se však dějí na trhu s bydlením. Kdo totiž někdy snil o bydlení na Malé Straně či na Starém Městě, aktuálně se mu otevírá ideální příležitost.

Spekulace Airbnb

Problém kolem krátkodobého pronájmu je mnohem složitější a neomezí se pouze na výtku, že turisté dělají nepořádek. První zásadní hledisko, které bylo potřeba změnit, je, v jak velké míře se tato platforma s bydlením nestala přivýdělkem, ale regulérním způsobem podnikání.

Skupovat lukrativní byty v centru Prahy, vypudit tak místní obyvatelstvo a celý systém postavit na rychlém výdělku. To je ve zkratce princip, který zamořil Staré Město a Malou Stranu. Místních obyvatel je minimum a zvyšující cena nájmu je ultimátem i pro poslední mohykány. Většina těch, kteří zůstávají, však své byty vlastní.

Výsledek byl pro město krutý. Duše postupně odumřela pod tlakem podnikání. To se však v posledních dnech radikálně změnilo a nemůže za to žádný zákon, který přišel z magistrátu hlavního města Prahy, a ne, že by nebyla snaha.

Léčba koronavirem

Měsíce se debatovalo o vhodnosti regulací, monitorování majitelů, nájemníků, způsobu bonzování, hlídání se navzájem, zdanění; a padaly ještě jiné návrhy, kterými chtěla Praha zkrotit tento fenomén s bydlením.

Ten se dočasně vyřešil sám. Když se aktuálně podíváte na trh s pronájmy bytů těch nejluxusnějších lokalit v centru Prahy, budete mít pocit, že se jedná o pohled do jiného světa. Absence turistů, a tedy poptávky po krátkodobém bydlení, udělal v podnikání některých lidí velký zmatek. Co s bytem, který byl určený na Airbnb, když není nikdo, kdo by se do něj nastěhoval?

Podobná místa jsou tedy najednou v nabídce dlouhodobých pronájmů, protože majitele začíná tlačit bota. Pravidelný příjem zmizel a potřebuje ho většina velmi rychle nahradit. O tom, kdy se znovu otevřou hranice celého světa, lze v tuto chvíli pouze spekulovat, ale jasné je, že trh s nemovitostmi dostal nečekanou ránu.

Bydlet tak zničehonic můžete za 12 tisíc korun v bytě o rozloze 50 metrů čtverečních na Malé Straně. Současná situace nutí majitele jít s cenou dolů i v tak luxusních oblastech Prahy, jako je právě Malá Strana. Samozřejmě i v této chvíli najdete byty, které svojí cenou neodpovídají možnostem obyčejného smrtelníka, ale v některých případech jde o opravdu zajímavý trend. Někteří majitelé však pronajímají byt jen dočasně.

Čím nižší cena, tím kratší doba na pronájem. Nečekejte tak smlouvy na rok či dva. I tento trend se však pomalu mění, protože i majitelé začínají tušit, že nejde o dočasným problém. Pandemie koronaviru je tedy také pandemií na Airbnb. Centrum města se vylidnilo a zůstali už jenom místní. Ceny bytů jdou dolů a možná se v budoucnosti stane, že v oblastech centra Prahy začnou znovu žít lidé a ne jenom turisti.

KAM DÁL: Cesta z města. Platit vysoké nájmy bez příjmů je rodinná sebevražda.