Cesta z města. Platit vysoké nájmy bez příjmů je rodinná sebevražda

Problém ohledně vysokých nájmů zde panoval už několik let a to vzduchem nelítal nebezpečný virus, který absolutně paralyzoval systém života, na jehož tempo jsme byli do této chvíle zvyklí. Většina standardních příjmů mizí stejně rychle jako kaluž vody na rozpáleném slunci a čekání na další déšť v podobě přivýdělků a stabilní práce je velmi nejistý.

Pod tíhou velkých nákladů za bydlení je teď zcela zásadně ohroženo obrovské množství lidí, kteří zcela po právu začínají propadat panice. Jak mám zaplatit nájem, když nemám příjem? Kdo a kdy vytáhne trn z paty mladým lidem, začínajícím rodinám a malým podnikatelům, jejichž příjmy byly už tak na hraně?

Pryč z města

Možná je současná krize pouze přechodnou přestávkou, ve které si každý z nás uvědomí kromě smyslu života také způsob, kudy dodnes vyšlapával cestičku své kariéry. Jak vidno, některé profese jsou totiž křehčí, než se může zdát. V případě, kdy se celý systém zastaví, jak je tomu dnes, neexistuje stabilita na žádném profesním místě.

Proto je možná přemýšlení o smyslu svého života tím nejdůležitějším vykopnutým míčem do budoucnosti každého z nás. Starší lidé už mají zaběhnutý svůj harmonogram a pro ně budou změny mnohem těžší, ale co mladí lidé? Jaká je prosperita několika generací, které netuší, co je čeká?

Poněkud vzletné úvahy mají jeden tvrdý a nekompromisní dotek s realitou. Říká se tomu domov. Ten, kdo nevlastní nemovitost a nebydlí tak ve svém, se totiž ze dne na den dostává do velmi nelichotivé situace. Bude mít na to, aby zaplatil nájem? Téma, které v Praze bolí snad každého, kdo každý měsíc ukrajuje obrovský díl svých výdělků za bydlení, tak v současné chvíli dostává až tragický rozměr. Čeká nás v následujících měsících vylidnění hlavního města?

Je vůbec reálné, aby lidé měli na enormní výdaje za tu úplně nejzákladnější potřebu každého člověka? Nakonec se může stát, že opravdu jedinou cestou, jak se zbavit Damoklova meče, který se každý měsíc vznáší nad hlavami nájemníků, je utéct z města.

Budoucnost ukáže

Situace se má tak, že vidět jasně vydefinovanou budoucnost lze jen z křišťálové koule. Ta však patří jen do otřepaných metafor nebo do pohádek. Život tak, jak jsme ho znali, je pryč a to, co nás čeká, bude mít mnoho nových výzev, příležitostí a s lidskou vynalézavostí není pochyb o tom, že se i tato těžká zkouška překoná, ale bez důstojného bydlení bude vše mnohem těžší.

O tom, že cena za pronájem bytu v Praze se bude muset snižovat, je evidentní už z aktuálních nabídek realitních kanceláří. Poptávka neexistuje, i když před měsícem by vám i za předražený byt byl někdo schopný nabídnout cokoli.

Lidé budou z nedostatku financí šetřit a hledat ve svých zásobách peníze na kauci a pravidelné měsíční částky přesahující 15 tisíc se bude jenom těžko. Problém zvaný Airbnb se vinou karantény dočasně vyřešil, ale až se znovu otevřou hranice, můžeme si být jisti, že Praha bude zase v zájmu celého světa. Otázkou však bude, kolik takové cestování bude stát? Budou hranice otevřené jako dřív? Mnoho otázek v následujících dnech bude bez odpovědi.

Aktuálně je však nutné vyřešit, jak pomoci třeba mladým lidem, kteří si založili rodinu a kvůli aktuální situaci jim reálně hrozí, že jim vysoký nájem znemožní zaplatit základní životně důležité potřeby.