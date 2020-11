Prezident podpořil rozpočet s rekordním schodkem 320 miliard. Podle Schillerové je to most do klidnějších dob, tak uvidíme

Svůj projev rozdělil prezident do tří okruhů, z nichž první byl kontext celého rozpočtu a dále pak jak jeho výdajová, tak i příjmová stránka. Uvedl, že se pro příští rok musíme vymanit ze streotypů, které v běžných letech sestavování a naplňování státního rozpočtu provázejí.

Rašínovské vychování

„Naprosto chápu, že lidé, kteří byli vychováni v určitém stereotypu, já například v Rašínovském stereotypu šetření. Vždy jsem podporoval politiku šetření a teď, stejně jako vy všichni ostatní jsem tak trochu vykolejený, když musím schvalovat deficit, i když bych si přál, aby se přitom neplýtvalo,“ uvedl prezident.

Nejhloupější debata?

V další části projevu k poslancům potom prezident zmínil svůj nesouhlas se zrušením daňové slevy na poplatníka a hovořil i o plánu na zrušení superhrubé mzdy. „Neznám hloupější debatu, než je debata o zrušení superhrubé mzdy“ řekl v této souvislosti a konstatoval, že jde jen o jeden ze způsobů, jak vypočítat daň ze mzdy. Pochopil by ale snížení daně ze mzdy na omezené období, kdy by tento krok měl vyvážit pomoc, poskytnutou v rámci pandemie osobám samostatně výdělečně činným. Hovořil o dvou letech jako nejdelším únosném období pro takové opatření.

Nelogické a velmi drahé by podle prezidenta bylo prodloužení volna před 17. listopadem. Podle jeho názoru si naše ekonomika takový výpadek nemůže dovolit.

Kalousek chce návrh vrátit

K rozpočtu na příští rok se vyjádřila také opozice. Například bývalý předseda TOP 09 a také dřívější ministr financí Miroslav Kalousek není s návrhem vůbec spokojen. „Na dnešním jednání sněmovny navrhnu vrátit návrh státního rozpočtu k přepracování. Jsem přesvědčen, že 30 denní rozpočtové provizorium je mnohem menší problém, než rozpočet, který je zcela mimo ekonomickou realitu. Vláda to však vidí jinak,“ uvedl.

Podle Petra Fialy jde o cár papíru

Stejně tak se proti navržené podobě rozpočtu postavil předseda ODS Petr Fiala, který na twitteru sdělil, že: „předložený návrh základních parametrů rozpočtu je pouhým cárem papíru. O jeho “kvalitě” vypovídá například to, že nepočítá s dopady daňového balíčku, nesnižuje státní výdaje, ani nevede k oživení ekonomiky. Vláda si neví rady, to bohužel ukazuje i tento rozpočet.“

"Most do klidnějších dob" Aleny Schillerové

Zcela jiného názoru je ale, jak se dá tušit, ministryně financí Alena Schillerová. Ta se o rozpočtu na příští rok vyjádřila poměrně vzletně. „Propůjčím-li si paralelu Angely Merkel, tak tedy "pojďme vybudovat most, přes který přejdeme toto rozbouřené období do klidnějších dob." Ano, nejen Německo, ale i my takový most potřebujeme. Návrh rozpočtu 2021 je pilířem, bez kterého tento most nevydrží,“ napsala.

Zmrazit platy a počkat

Podle návrhu ministryně by se v příštím roce neměly navyšovat provozní výdaje státu, včetně platů úředníků a státních zaměstnanců. Uvedla také, že finanční zajištění obcí je dobré a ekonomika je celkové v dobrém stavu. Jak to bude v příštím roce a zda koronavirus “nezaúřaduje” ještě víc, teprve uvidíme.

