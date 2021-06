Proč se Češi bojí očkování? Sílí vliv odmítačů a chybí motivace. Inspiraci ke změně myšlení hledejme na Slovensku

K datu 24. června 2021 bylo v Česku plně naočkováno 2,7 milionu obyvatel. Den předtím byla píchnuta dávka vakcíny proti nemoci covid 19 necelým 80 tisícům lidí. Plán premiéra Andreje Babiše, aby bylo denně naočkováno přes 100 tisíc lidí, se tak daří plnit pouze na 80 % a tato křivka v posledních týdnech nijak významně neklesá, ale ani nestoupá. Co to znamená? Očkování pro lidi, zapsané ve veřejném zdravotním systému Česka a kteří dosáhli věku 16 let, příliš netáhne. Podle oficiálních čísel, zveřejněných na webu o očkovaní, který spravuje ministerstvo zdravotnictví, je momentální zájem pod 50% hranicí, k dosažení požadovaného 70% naočkování obyvatel Česka by mělo dojít 6. září 2021. Statistická data však předjímají, že nedostatek zájemců o očkování nastane již 17. července.

Očkování již bez registrace

Nezájem o očkování se projevuje především ve věkových skupinách 18-29 let, kde zdaleka nedosahuje ani 40 %, nad 50 % se dostává až skupina lidí ve věku nad 40 let. Jasně se tedy ukazuje, že mladí lidé se nemoci covid 19 příliš neobávají a motivací pro ně není zdraví vlastní ani jejich příbuzných. A zřejmě ani výhody, které očkovaným vznikají v rámci epidemických úlev v běžném životě. Co s tím? Vláda ani ministerstvo zdravotnictví na tato čísla zásadně nereagují. Interakcí má být zřejmě zapojení několika influencerů, kteří se do kampaně pustili spíše z osobní angažovanosti, ale to situaci mezi mladými rozhodně nespasí. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla pro ČT 24, že na přelomu července a srpna se zkrátí doba mezi aplikací první a druhé dávky na původní tři týdny, přičemž termín druhé dávky si budou moci lidé sami vybrat. To nyní není možné. „Další motivací pro nerozhodnuté občany má být možnost vakcinace bez předchozí registrace na jakémkoli místě,“ dodala Svrčinová.

Agresivní hoaxy fungují

Pomůže to? A neměla by vláda zapojit do propagace očkování především hlídače sociálních sítí, kteří by jasně definovali hoaxy a šířili naopak informace, které by měly u lidí vyvolat zájem a pochopení? Hlavní motivací pro odpůrce očkování se totiž zdá být stále větší společenský vliv antivaxerů, jejichž úsilí dehonestovat vakcinační strategii dosahuje celosvětově velkých úspěchů. Sociální sítě zaplavují dennodenně informace o tom, že manžel paní XY začal po vakcinaci zářit, velmi oblíbeným hoaxem je zpráva, že děti v přítomnosti svých naočkovaných prarodičů omdlévají a krvácejí z nosu. Tyto příspěvky jsou masivně šířeny sdílením a pro lidi, kteří stále nepochopili naléhavost situace, jsou nezvratitelnou modlou. „Vyvolání strachu je nejjednodušší cestou k šíření názoru, který by byl jinak jen těžko uvěřitelný. Jenomže obava o život vlastní nebo svých blízkých vždy byla na vrcholu manipulativních technik,“ vysvětllila pro čtidoma.cz psycholožka Alena Vokatá.

Magnetismus už po prvním očkování proti COVID-19! Funguje to za pár hodin po aplikaci!



P.S. Případné nadšence konspiračních teorií a nebo naopak rozdurděné bojovníky s hoaxy zklamu. Fungovalo to i před očkováním pic.twitter.com/59u3k8kQVy — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 11, 2021

K podpoře vakcinace nevedou ani podivné příspěvky, které sdílejí veřejně vlivné osoby. Například Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Zemana, zveřejnil na svém twitteru mužskou paži se lžičkou, která drží jako magnet na místě vpichu po vakcíně. Hokejista Jaromír Jágr pronesl nešťastné prohlášení, kterým chtěl vysvětlit důvody, proč o očkování prozatím neuvažuje. Vysloužil si za to hlasité opovržení například starostou městské části Řeporyje Pavla Novotného, kterého rozčílilo, že právě takto vlivná osoba odmítá dát svým fanouškům jasně motivovaný apel, aby se nechali v rámci zdraví očkovat. Odmítačem vakcinace a zlehčováním celé pandemie je herec Jaroslav Dušek, podobně vystupuje bývalý prezident Václav Klaus, předseda SPD Tomio Okamura vakcinaci zásadně odmítá a nabádá k tomu i své příznivce. A tak bychom mohli pokračovat, přičemž asi nejabsurdnější je nezájem o vakcinaci mezi zdravotníky, kteří mají s těžce nemocnými s covid 19 tu nejosobnější zkušenost.

Motivace prezidentky Čaputové

S podobně špatnou situaci s nezájmem o očkování se potýkají i sousední Slováci. Tam se celá vakcinační kampaň pokazila především krokem Igora Matoviče, který na vlastní triko domluvil dodávku ruské látky Sputnik V. Myslel, že tím spasí svou zemi, a tím i svou kariéru, nadělal tím ale spíše nenávratné škody a prohloubil tak nedůvěru Slováků ve vedení své země. Ti alespoň zčásti věří své prezidentce Zuzaně Čaputové a ta právě včera navečer vydala na sociálních sítích velmi naléhavý status vůči všem obyvatelům své země. K obsáhlému sdělení ji motivoval první záchyt koronavirové mutace delta na území Slovenska. Pokud by se náš prezident Zeman těšil oblibě a důvěře u obyvatel Česka a byl schopen oslovit svůj národ tak jako slovenská kolegyně, jistě by to na občany zabralo.

Jenomže Zuzana Čaputová je prezidentkou nedůveřivých a politkou rozladěných Slováků a my máme prezidenta, který vyzval občany k vakcinaci poprvé a naposledy o loňských vánočních svátcích. Snad v obou zemích brzy nalezneme své vlastní motivace k očkování, a nebudeme za pár týdnů hledat odbyt pro nevyočkované dávky, jak se o to nyní pokouší Slovensko s Matovičovým Sputnikem V. Pro oba státy by to mohla být cesta do dalšího covidového pekla.

