Mahulena Bočanová: Neuvěříte, komu přisoudila autorství módní olympijské kolekce. Čeští sportovci připomínají japonské rolníky

Milovníci módy mají jistě ještě dnes v živé paměti modré holínky, které vynesli čeští sportovci na Olympijských hrách v Londýně a o jejich vkusnosti se vedly ještě dlouho po skončení sportovního svátku plamenné diskuze. Každopádně tehdy kolekci s motivy Kupkovy Dvoubarevné fugy přijal svět za hranicemi Česka s nadšením a považoval ji za zábavnou nadsázku, vztaženou k britskému proměnlivému počasí.

Odkaz k tradicím

Letošní módní kolekce pro české sportovce, startující za pár týdnů na odložených letních Olympijských hrách v japonském Tokiu, vyvolává vlnu odporu i nadšení znovu. Pro značku Alpine Pro ji vytvořila Zuzana Osako, návrhářka, která žila i nějaký čas v Japonsku. A právě i tato její zkušenost ji nakonec katapultovala k zakázce na prestižní ukázku své tvorby. Pro prezentaci modelů si vybrala dva nominované sportovce, nadějné mladé plavce Barboru Seemanovou a Jana Micku. Kolekci odprezentovali v japonské zahradě pražské Botanické zahrady v Tróji.

Módní návrhářka a bývalá modelka Osako vycházela z kolekce, kterou čeští sportovci vynesli v roce 1964 právě na OH v Tokiu. „Modrotisk podle několika zdrojů přišel do České republiky právě z Japonska a je tam stále oblíbenou barvířskou technikou,“ vysvětlila volbu vzorů pro svrchní díly modelů návrhářka v tiskové zprávě Českého olympijského výboru. V návrzích dodržela i kombinaci barev modrá - bílá, přičemž v detailech přidala ještě červenou do trikolory. Modely lze nosit i bez svrchních dílů, sportovci tak zůstanou oděni pouze do bílé právě s červenými doplňky, kterým dominují boty.

Bez humoru to neprošlo

Ze strany sportovců, kteří se do Japonska vydají pro olympijské medaile, byla kolekce přijata pozitivně - aby také ne, asi jen málokdo by si dovolil partnera Českého olympijského výboru kritizovat. Ten jim dokonce vyšel vstříc a povolil nezahrnout do kolekce sako. „Hodně jsme dali na sportovce, kteří před covidem měli největší hrůzu z vedra,” řekl při představení kolekce předseda výboru Jiří Kejval. Sako nahradily u žen jupky, u mužů vesty, které jsou nejčastějším horním dílem u českých tradičních krojů. K těm je také celá kolekce odkazována. Jestli ovšem není těch kombinací tradičních prvků až moc, se vedou zejména na sociálních sítích celkem jadrné diskuze.

„...modrotisk, křusky, ohrnute mrkvace, sukni do acka s nabiranim a masli. Jo a jako tašku mají naši žebradlo... to mě zabilo asi nejvíc. Slaměné žebradlo, tradiční mošna vandráků...“ objevilo se v komentářích na facebooku. Smysl pro humor vyjádřila také herečka Mahulena Bočanová, která fotografii sportovců v olympijské kolekci doplnila hláškou o možných návrhářích: „Okamura feat Jožka Šmukař - děkujeme!“ V jednom z komentářů se také zamyslela nad tím, jak bude oděv slušet třeba koulaři Tomáši Staňkovi.

Američané jako astronauti

Jak se říká - tisíc lidí, tisíc chutí, určitě je i mnoho těch, kterým se kolekce pro české olympioniky líbí a rádi si modely zakoupí i pro sebe. V minulosti se hitem těchto modelů stala oboustranná bunda, jejíž funkcionalitu využila snowboardcrossařka Eva Samková, když přebírala zlatou olympijskou medaili. A věřte, že český tým není se svým oblečením jediný, kdo vzbuzuje kontroverze na sociálních sítích.

Kolekce pro sportovce ze Spojených států, která připomíná spíše novou modelovou řadu pro astronauty, schytává kritiku nejen za vzhled, ale také za funkčnost. Svrchním modelem je totiž celkem objemná bunda, a tak připomínka o tom, že v Japonsku bude v době konání olympijských her i 40 stupňů, je celkem na místě. Srovnání těchto dvou kontroverzních módních počinů samozřejmě nepřehlédl ani český satirik TMBK a jeho koláž opět baví nejen sportovní fanoušky.

