Řezník Aulický touží posouvat řemeslo dál: Lidé víc vyhledávají řemeslné výrobky, říká

Nyní, i kvůli stáži v kamarádově řeznictví, prodává své výrobky jeden den v týdnu. Po dokončení úprav, což by mělo být příští rok v srpnu, chce prodejní dobu rozšířit, ale ne na úkor dalších činností a pestrosti, které k řeznickému řemeslu patří.

Poctiví řemeslníci i "bysnysmani"

Podle Aulického se v současnosti také rozvíjí nabídka produktů a přibývají řezníci, kteří svoje řemeslo dělají perfektně. „Na druhou stranu se zde rozvíjí obrovský byznys pro lidi, kteří na této vlně chtějí jen zbohatnout,“ uvedl Aulický.

Řezník usiluje o široký sortiment

Maximální kapacita jeho výroby je nyní půl tuny výrobků týdně, obvykle 300 až 400 kilogramů týdně. „Budoucí investicí nechci navyšovat kapacitu výroby, ale rozšířit prodejní sortiment o vybrané výrobky a masa,“ doplnil řezník. Vedle klasických českých výrobků chce zákazníkům nabídnout třeba i stařená hovězí masa či sušené klobásy, ale i další sortiment.

Jen tuzemské maso

Zásadní je pro něj též původ masa, které bere pouze od tuzemských dodavatelů, dvou větších družstev a dvou farem. Výjimkou je předvánoční doba, kdy poptávka po mase velmi vzrůstá a někdy je třeba pro řeznictví dokoupit i maso z jiných evropských zemí. Z celkového ročního objemu masa to ale jsou zhruba dvě procenta.

Speciality podle ročního období

V zimě stoupá poptávka po jaternicích, jelitech, tlačence, uzených a vinných klobásách. V letní sezoně jsou žádané speciality na gril. „Dělám si vše sám a dokonce si pěstujeme i vlastní bylinky, vaříme hořčice do marinád a připravujeme BBQ omáčky. V zimě si pečeme vlastní buchty do jaternic, do vinné klobásy dáváme pouze sudová vína,“ popsal řezník.

Od nejstarších receptů až po novinky z internetu

Na klasické řeznické receptury má řeznické normy a kuchařky, používá, pokud možno, ty nejstarší. Vlastní například kuchařku z roku 1907. Moderní věci hledá na instagramu a internetu a část si sám vymýšlí. Obdivuje též účastníky mezinárodního řeznického šampionátu a doufá, že jednou bude také na takové úrovni a třeba se jej zúčastní.

Z armády do řeznictví

Ačkoliv navazuje na rodinnou tradici řezníků z Velké Dobré, působil Aulický v minulosti v armádě. K návratu k řemeslu na plný úvazek ho přivedl zájem klientů, kteří postupně přibývali, a také touha vyzkoušet si, jaké to je pracovat na svém. „V neposlední řadě to byla touha dělat naše řemeslo a posunout ho dále. A to je ve mně zakořeněné od první chvíle, co řemeslo dělám a stále to tak cítím,“ dodal.

KAM DÁL: Hejtmanka Pecková: Převrat ve veřejných financích je totální. Budeme utahovat opasky, kde se dá.