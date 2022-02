Rusko hrozí Evropě jadernou válkou. Víte, co si připravit pro okamžitou evakuaci? Drábová radí, jak postupovat

Ještě před týdnem si Evropa žila poklidným životem a zřejmě nikoho by nenapadlo, že situace na Ukrajině vyeskaluje do stavu hrozby Ruska jadernou válkou. Vladimir Putin pod tlakem solidarity celého "západu", jednotným postupem aliancí EU, NATO či Rady bezpečnosti OSN a obrovským odporem napříč celým světem proti vpádu jeho vojsk do svobodné Ukrajiny zahrozil nejhorším možným scénářem. Jak uvedl server Skynews, Putin nařídil uvést systém jaderných zbraní do nejvyššího stavu bojové pohotovosti.

Co to znamená? „To my úplně netušíme. V míru jsou zbraně uloženy někde ve skladech. V době války jsou v určitém pohotovostním stavu, jsou rozmístěny na strategických pozicích. Putinův rozkaz může znamenat, že budou uvedeny do stavu, z něhož je možné je odpálit. A má to být samozřejmě signál pro "západ" ve znění - neintervenujte!“ říká k tématu Jan Ludvík z Pražského centra pro výzkum míru pro kontinuální vysílání ČT24.

Jak se zdá, svět se výhrůžky hrozbou odpálení jaderného arzenálu zcela nezalekl a nadále organizuje masivní pomoc Ukrajině. A to i formou dodávání zbraní na území země, kterou z hlavního města brání i její prezident Volodymyr Zelenskyj. „Doufejme, že šílenec z Kremlu tuhle munici na zničení půlky světa nepoužije,“ uvedla k tématu v kontinuálním vysílání ČT24 Barbora Urbanová, místopředsedkyně bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. Ale co když ano?

Co když Putin odpálí nukleární zbraň?

V první řadě bude záležet na tom, jakým směrem bude nukleární raketa namířena a zda o jejím vystřelení bude Kreml předem informovat. Raketa určitě poletí směrem na západ od Ruska, a tak mohou být za určitých okolností v ohrožení i lidé v Česku. I proto není zcela od věci zabalit si v každé domácnosti zavazadlo, v němž budou nejdůležitější věci, které bude dobré mít u sebe v případě nutnosti rychlé evakuace. Co si připravit a co mít sbalené v "SOS jaderném zavazadle"?

Základem je voda a trvanlivé jídlo na několik dní pro daný počet osob, rádio na baterie, telefon s nabíječkou, baterku, lékárničku, nůž a baterie navíc. Neopomenout zápalky, zapalovač, léky, vlhčené ubrousky, plastové sáčky, hygienické potřeby pro děti a ženy. To vše zabalené nejlépe v zavazadle, které je možné nést na zádech. A samozřejmě mít připravené oblečení, odpovídající aktuálnímu počasí - za všech okolností mít možnost rychlého obutí do pevných bot. Nezapomeňte na svá zvířátka - i těm zabalte jídlo a misku na vodu, hodit se bude spacák, deka, cash peníze, ruční hasicí sprej. Dětem se budou hodit hračky, karty, sešit a tužka.

Co radí Dana Drábová?

Je dobré mít u sebe jodové tablety, o nichž se traduje, že ochraňují před radiací? Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, k tomu na twitter napsala: „Hodně se v komentářích ptáte na jódové tablety. Jako ochrana před radiací při použití (nedej bože) jaderné zbraně jsou v podstatě nanic.“ Její úřad také vydal na četné žádosti občanů z obavy před jaderným útokem stručný manuál, jak postupovat v případě nebezpečí. Najdete ho pod tímto odkazem na sujb.cz.

Děkujeme za zájem, zahltili jste náš nebohý web. Poučení: příště dáme prinscreen hned. Omlouváme se.

A tady je. pic.twitter.com/n6UhO7HIs9 — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) February 28, 2022

Zdají se vám tyto rady nebo seznam, co mít sbalené na cestu do bezpečí, přehnané? Nebo snad máte pocit, že se vás situace, při níž byste takové "SOS jaderné zavazadlo" mohli potřebovat, nebude nikdy týkat? Pomyslete na Ukrajince, kteří nyní stojí v náruči se svými dětmi dlouhé desítky hodin v mrazu na hranicích. Často bez jediného zavazadla, v němž by měli cokoliv sbaleného. Ještě před týdnem by se i oni takovému scénáři vlastní blízké budoucnosti zřejmě vysmáli.

