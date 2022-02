Iryna: Sbalily jsme pár igelitek, sedly do auta a snad to stihneme. Ukrajinci prchají za svými příbuznými do EU

Evropa je v šoku. Ačkoli byla rostoucí agrese ze strany Ruska v posledních týdnech hodně cítit, ještě pár hodin před útokem Putinovy armády na Ukrajinu nikdo nevěřil, že k ní opravdu dojde. „Mluvilo se o tom, ale na takovou invazi nikdo ani v nejčernějším snu nepomyslel. Jsme zděšeni a nevíme, co nás v příštích dnech čeká,“ říká pro čtidoma.cz k bombardování své rodné Ukrajiny Oleg. Muž, který v Česku funguje jako předák a zajišťuje zde práci pro další Ukrajince. A stejně jako jim, i jemu hrozí, že bude muset své dobré pracovní místo okamžitě opustit a vydat se domů. „Už dostáváme povolávací rozkazy od naší vlády. Musíme se vrátit bojovat za vlast.“

Bezpečí? Hranice Evropské unie

A i když Čecha obratem napadne otázka, zda se jim vůbec chce a nejde ten rozkaz nějak obejít, rodilého Ukrajince to ani nenapadne. „Já tam mám rodinu, sestru s dětmi, maminku. Má žena s dcerou zůstanou tady v bezpečí, ale já musím bránit zemi proti Putinovi,“ říká Oleg odhodlaně a podotýká, že takto smýšlí většina jeho spoluobčanů. Do armády se chystají i Ukrajinci žijící ve své zemi.

V den napadení ruským agresorem se rozloučili s nejbližšími a vydali se hlásit do služby vlasti. Své matky, dcery, manželky i sestry posílají do bezpečí. Tím nemá být třeba tunel metra v Kyjevě, kam se po prvních náletech uchýlilo mnoho obyvatel města s narychlo sbalenými kufry. Bezpečím má být území, spadající do Evropské unie. Cesta tam má sice vzdušnou čarou pár set kilometrů, ale v době válečné ofenzívy je po zemi nesmírně nebezpečná a krutě dlouhá.

Lidé prchají z Kyjeva – na výjezdu z metropole se po ruském útoku na Ukrajinu tvoří dopravní kolony. Kyjev i druhé největší ukrajinské město Charkov zároveň zavedly bezplatný vstup do stanic metra, aby je lidé mohli použít jako bombový kryt.https://t.co/p9s5qBM6rv pic.twitter.com/twkeUnVWtC — ČT24 (@CT24zive) February 24, 2022

Přesto se na ni hned po ranním rozeznění sirén v Charkově vydala Iryna se svou maminkou a dvěma malými dcerami. Zvládla zavolat sestře Nadie do Čech, ohlásit, že bomby spadly naštěstí do jiné čtvrti města, ale už nehodlají čekat na to, co přijde v příštích hodinách. „Sbalily pár igelitek, doklady, sedly do auta a vyrazily. A mně nezbývá čekat, jestli to zvládnou. Víc pro ně nyní udělat nemůžu,“ říká pro čtidoma.cz třesoucím se hlasem Nadia, která se do Prahy přestěhovala za manželem před 17 lety a má již i české občanství. Pro svou rodinu chce vyrazit na slovenskou hranici, kam se snad ženám podaří přes velkou část Ukrajiny během příštích dní v pořádku dojet.

Vstřícná azylová politika

Co čeká obyvatele napadené Ukrajiny, kteří se rozhodnou opustit válečný konflikt a najít azyl v jiných evropských zemích? Slovensko nastavilo pro uprchlíky před válkou velmi vstřícné podmínky. „Vstup bude umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred týmto vojnovým konfliktom. Vstup na územie Slovenskej republiky bude umožnený po individuálnom posúdení aj osobám, ktoré nebudú mať platný cestovný doklad (biometrický pas)...“ uvádí na facebooku Slovenská policie, která o aktuální situaci na přechodech pravidelně informuje na sociálních sítích. Za maximální solidaritu s Ukrajinci se u slovenské vlády zasadila také prezidentka Zuzana Čaputová, které ráno jako jedné z prvních evropských politiků volal ukrajinský prezident, že Vladimir Putin bombarduje jeho zemi.

Česko otevírá náruč

Pokud se Ukrajinci rozhodnou dojít až do Česka, i u nás byla v rámci vlády nastavena během několika hodin velmi vstřícná azylová politika pro občany Ukrajiny, prchající před válečným konfliktem. Ze zasedání Poslanecké sněmovny zaznělo jednohlasné odsouzení Putinovy agrese a uvítání Ukrajinců v Česku a jasná nabídka nového domova u nás. To vše za osobní přítomnosti ukrajinského velvyslance v ČR přímo ve Sněmovně. Jednotlivá ministerstva vytvořila v překvapivě krátkém čase noty, jak mají úřady postupovat, sladit kroky a jak maximálně ulehčit uprchlíkům jejich těžkou životní situaci.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek osvobodil uprchlíky od jakýchkoli covidových restrikcí, jsou již také vytipována a zařizována místa, která budou sloužit jako záchytné "tábory" pro okamžitou pomoc. Ministr vnitra požádal o vyčlenění finančních prostředků v řádu stamilionů ze státního rozpočtu na okamžitou pomoc pro příchozí. Ta by měla Ukrajincům zajistit základní potřeby pro život v Česku.

