Podporujeme Ukrajinu, hlásí celebrity. Kdo se postavil proti Putinovi?

Ve chvíli, kdy ruský prezident Vladimír Putin pronesl agresivní projev ze své kanceláře a následně uznal nezávislost Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, prošla celým světem vlna strachu. Ruská vojska za podpory těch běloruských se totiž několik týdnů šikují nedaleko ukrajinských hranic a jejich vpád do země by zřejmě vyvolal třetí světovou válku.

Evropa a USA se snaží zastavit Rusko sankcemi, ale této strategie se odhodlaný prezident Putin jen těžko zalekne. Strach zato mají obyvatelé Ukrajiny, kterým hrozí, že se stanou obětí obrovského ozbrojeného konfliktu. A nejde jen o lidi z východní části země, kde boje se separatisty probíhají již od roku 2014.

Bude se to týkat všech Ukrajinců a může se velmi rychle stát, že statisíce z nich začnou hledat domov v blízkých evropských zemích, včetně Česka. Mají u nás Ukrajinci otevřenou náruč? Jsou žlutomodré vlaječky v profilových fotkách na sociálních sítích, vlající vlajky na úřadech a příspěvky na instragramu či facebooku a twitteru zárukou, že jsme připraveni opravdu pomoci?

Žlutomodro pod koněm

Odhodlání stát na straně napadené strany měl demonstrovat první veřejný organizovaný protest - setkání pod koněm na Václavském náměstí, který narychlo svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. V Praze se sešlo přes tisíc lidí a s vlajícími prapory Ukrajiny a hesly proti Putinovi vyjadřovali podporu napadené zemi.

Mezi demonstranty se objevila také herečka Eva Holubová, která v rukou třímala modrou a žlutou růži a pronesla jasně laděný vzkaz: „Ukrajino, já se před tebou skláním. Protože jsi odhodlaná za svoji svobodu prolít krev. A proto za tebou musím stát. My za tebou musíme stát! A mám ještě vzkaz pro vás, Rusové. Vy nejste jen národ Putina. Vy jste i národ Puškina, Gogola a Čechova! Postavte se taky za Ukrajinu!“ Na akci ji doprovodila dcera společně s partnerem, účastníkem reality show Survivor Matěj Paprčiak. A také tento mladý pár dal jasně najevo, že s invazí Ruska na Ukrajinu rozhodně nesouhlasí.

Do davu demonstrujících za svobodnou Ukrajinu se vmísil také třeba oblíbený influencer Jan Tuna, partner herečky Nely Boudové. Ta patří do širšího ansámblu pražského Divadla Palace, které se k protestu proti vpádu ruských vojsk na Ukrajinu připojilo stejně jako třeba Dejvické divadlo, které vyzdobilo svůj vchod žlutomodrou vlajkou.

Havel a malé Rusko

Svou podporu ukrajinskému lidu vyjádřila bývalá první dáma Česka Dagmar Havlová, a to prostřednictvím svého instagramového účtu. Na profilu má ukrajinskou vlajku a také vzkaz, který kdysi o Rusku vyřknul její manžel, prezident Václav Havel: „Já myslím, že po mnoho staletí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde končí. I když je to největší země světa, má přesto pocit, že je taková trochu malá a že ji ohrožují i nepatrní sousedé, které kolem sebe má.“ Tento vzkaz označili na profilu Dagmar Havlové srdíčkem nebo reagovaly komentářem modelka Daniela Peštová, módní návrhářka Beata Rajská, herečka a zpěvačka Bára Poláková, spisovatelka Barbara Nesvadbová či režisérka Eva Doležalová.

Rámeček s ukrajinskou vlaječkou si na svém facebookovém profilu aktivovali například divadelní režisér David Drábek, zpěvák a režisér Kryštof Michal, herec Daniel Bambas i jeho kolega Filip Rajmont. Žlutomodrá vlajka nechybí ani na facebookových profilovkách hereček Evy Salzmanové, Petry Nesvačilové, Jitky Smutné či Antonie Talackové.

A nebyl by to "sluníčkový" Tomáš Klus, aby se ke kolegům nepřipojil mezi prvními. Z jeho facebooku sice nesvítí rámeček s vlajkou, ale má tam milý vzkaz: „Přátelská pomoc tam, kde o ní není zájem, je přesným opakem přátelské pomoci. My tady měli přátele na výpomoc 23 let a nemám pocit, že byvhom jejich příchodem rozkvetli a po jejich odchodu truchlili. Ten, kdo v této době byť jen zvažuje ozbrojený konflikt, je nebezpečný, sobecký a s inteligencí na štíru. Ukrajino, milí ukrajinští občané, máte mou plnou podporu...“

Menzelová a nebezpečí energetické závislosti

Producentka Olga Menzelová je známou bojovnicí za slabší i spravedlnost. Ve věci ruské invaze na Ukrajinu vzpomněla na svém instagramu u svého černobílého portrétu méně známý citát A. D. Sacharova, který provázel její výstavu Energie a civilizace. „Ten, kdo vám může odepřít elektřinu, kdo drží prst na životně důležitých dodávkách energie, ten vás může snadno zotročit.“

Mezi zahraničními celebritami se prozatím podpora malého státu, který tvoří nepsanou hranici mezi státy EU (přestože stále nedošlo k oficiálnímu vstupu a Ukrajina má podepsanou jen Asociační dohodu z roku 2014) a Ruskem, příliš nerozšířila. Když však například ruský tenista Andrej Rubljov vyhrál po boku ukrajinského spoluhráče Denyse Molčanova titul ve čtyřhře na turnaji v Marseille, symbolicky na tiskové konferenci vyslovil: „Mír všem.“

