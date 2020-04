Rusové obviňují Trumpa ze snahy o privatizaci vesmíru

Koronavirus hýbe světem, ale ani to nebrání dohadům mocností o vzdálených planetách. Společnost Roskosmos obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa ze snahy uzurpovat si jiné planety. Ruské podezření v tomto směru vyvolal Trumpův podpis pod nařízením ohledně americké politiky vůči komerční těžbě ve vesmíru.

Koronavirus hýbe světem, ale ani to nebrání dohadům mocností o vzdálených planetách. Společnost Roskosmos obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa ze snahy uzurpovat si jiné planety. Ruské podezření v tomto směru vyvolal Trumpův podpis pod nařízením ohledně americké politiky vůči komerční těžbě ve vesmíru.

„Agresivní plány Spojených států na zabrání území jiných planet škodí mezinárodní spolupráci,“ prohlásil náměstek ředitele Roskosmosu Sergej Saveljev podle ruských médií. „V dějinách lze najít příklady, kdy jedna země začala dobývat jiná území, a k čemu to vedlo. To by všichni měli mít na paměti,“ prohlásil.

Planety i koronavirus

Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin na twitteru poznamenal, že Trump podepsal dvě nařízení - jedno o faktickém uchycení se USA na území Měsíce a dalších nebeských těles a druhé o mimořádném stavu v USA kvůli koronaviru. „Snažíme se pochopit, jak tato nařízení spolu souvisí...,“ ironicky dodal Rogozin.

Vesmír není celé planety

V pondělním nařízení se podle agentury Reuters uvádí, že Spojené státy se budou snažit vyjednat "společná prohlášení a dvoustranná a mnohostranná ujednání se zahraničními státy o bezpečných a udržitelných operacích pro veřejné a soukromé objevování a využití vesmírných zdrojů".

Uvádí také, že občané USA by měli mít právo zabývat se touto činností, že vesmír je právně a fyzicky jedinečnou doménou lidské činnosti a že Spojené státy nehledí na vesmír jako na prostor patřící celé planetě.

Privatizace vesmíru?

Spojené státy se tímto nařízením dostávají do rozporu s představou o vesmíru, který patří celému lidstvu, upozornil Roskosmos. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že nepřijatelný by byl jakýkoliv pokus přisvojit si či privatizovat vesmírný prostor.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy jsou na nejnižším bodu od konce studené války, ale spolupráce ve vesmíru pokračovala i přes rozdílné pohledy na vše, od Ukrajiny až po obvinění z vměšování do voleb v USA, poznamenala agentura Reuters.

KAM DÁL: Koronavirus u nás a v úspěšných zemích: Na západ od nás firmy už dostaly peníze, s pomocí tam jsou napřed.