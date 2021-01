Trump se bude rozvádět? Jeho neteř tvrdí, že nechápe slovo intimita a Melania prý spala jinde

Kdo si vzpomene na kamenný výraz bývalé první dámy USA po příletu do Palm Beach na Floridě poté, co Donald Trump s Melanií opustili Bílý dům, tak by se zřejmě oznámení jejich rozvodu ani moc nedivil. Bývalá první dáma na fotkách vypadala jako smrtka. Bledá s kamennou tváří bez výrazu v kaftanu od Gucciho naháněla strach.

Prý spali každý jinde

Nechala manžela, aby pokynul davům a pak šla poslušně vedle něj. Žádné emoce nebo alespoň náznak úsměvu. I toto přispělo ke spekulacím, že partneři sice jsou stále spolu, ale vlastně každý v jiném světě. „Věřím, že ji Donald miluje. Ale nerozumí si spolu,“ řekla pro Sunday Telegraph Mary Trumpová.

Podle ní je její strýček odtažitý. „Nevěřím, že rozumím slovům jako je náklonost či intimita,“ tvrdila s tím, že to může být hlavní důvod, proč je jejich vztah na bodu mrazu. Podle CNN navíc poslední noc v Bílém domě spali manželé odděleně, což by "spikleneckým" teoriím mohlo nahrávat. „Donald spal ve své ložnici, kterou si udělal z bývalé pracovny,“ uvedl zdroj CNN.

Pustí se do něj kdykoli

Na druhou stranu je fakt, že Mary na exprezidentovi nikdy nenechala nit suchou. V červenci 2020 Mary vydala knihu o Donaldovi z názvem „Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě.“ Nebere si v ní servítky a Trumpa rozhodně nepředstavuje jako chlápka, se kterým byste rádi zašli na pivo.

Ani v rozhovoru pro Sunday Telegraph si neodpustila poznámku o tom, že škoda, kterou Trump USA způsobil je nevyčíslitelná. „Země teprve zjistí, jak moc jí ublížil a kolik věcí už se nedá napravit.“

KAM DÁL: Snadné recepty našich babiček se vrací do módy. Moc dobře věděly, co je dobré.