Úřady v Praze ruší úřední hodiny. Bojí se koronaviru

Praha patří k místům v republice, kde se nákaza šíří nejvíc. Na semaforu rizika má metropole od minulého pátku červenou barvu.

V pondělí a ve středu budou mít úřady práce otevřeno od 8:00 do 17:00. V pátek budou úřední hodiny od 8:00 do 11:00, ale jen pro zapsání nových nezaměstnaných do evidence, pro přijímání nových žádostí o dávky či pro pozvané.

Chránit to má všechny

Podle zastupujícího ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona má opatření chránit klienty i úředníky. Dávky a podpory by se měly vyřizovat a vyplácet v řádném termínu, uvedl Najmon.

Podle mluvčí úřadu Kateřiny Beránkové mohou lidé s pracovišti komunikovat elektronicky. Formuláře jsou na webu. K podání žádostí a podkladů je ale potřeba datová schránka či elektronický podpis. Pokud lidé dokumenty odešlou e-mailem bez nich, musí vše poslat ještě poštou, nebo přinést a potvrdit osobně.

Úřad podle Beránkové na svém webu a facebooku zveřejňuje videa s návody k vyplňování tiskopisů a s informacemi o nároku na dávky. Na dotazy odpovídá i virtuální asistent na stránkách úřadu či call centrum s bezplatnou linkou 800 779 900.

