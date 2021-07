Útoky žraloků: Jaká je šance, že se stanete jejich obětí, a jak je na tom se žraloky Chorvatsko?

Napadení žralokem a hrozná smrt v obrovských bolestech. Jak pravděpodobné je, že se to stane právě vám, a kde je hlášeno nejvíce napadení tímto predátorem? Dobrá zpráva je, že v Chorvatsku jsme v bezpečí. Tedy, jak se to vezme. Tak úplně pravda to totiž není.