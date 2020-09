V Říčanech se hrál charitativní fotbal

I přes horké dopoledne se turnaje zúčastnila řada fotbalových nadšenců napříč věkovými kategoriemi. Na hřišti se tak stejně jako i na minulých turnajích sešla pestrá sestava a podány byly skvělé výkony. Mimo jiné se do dresu oblékl i tentokrát poslanec Skopeček, který tak byl posilou jednoho z týmů.

„Myslím, že patří k práci a úkolům poslance i to, aby pomáhal rozvíjet sportovní či kulturní život v regionu, za který je zvolen. Po koronavirové karanténě jsem uvažoval, jakou sportovní akci letos vymyslím. V minulých letech jsem uspořádal například cyklo výlety do Brd, ale letos jsem si říkal, že by bylo fajn zorganizovat něco, u čeho si všichni dáme více do těla. A jako velký fanoušek fotbalu jsem se rozhodl právě pro něj. Uspořádal jsem proto sérii charitativních fotbalových turnajů a jsem rád, že byl o ně zájem,“ říká o uspořádání turnaje poslanec a krajský zastupitel Jan Skopeček.

„Díky přihlášeným fotbalistům se v Říčanech podařilo vybrat hned několik tisíc korun na starost o děti s kombinovaným postižením. Současná kovidová situace mnoha sociálním zařízením ztěžuje jejich hospodaření, protože náklady na ochranné pomůcky a další věci potřebné k chodu nejsou malé. Proto jsem se rozhodl pomoct alespoň tímto způsobem. Na minulých turnajích jsme tak startovné věnovali například na dětský domov Pepa v Příbrami, nebo na dětský tábor a školní pomůcky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin v Hořovicích a Benešově. Snad i peníze vybrané v Říčanech pomohou a usnadní každodenní chod zařízení,“ dodává poslanec Skopeček.

„Děkuji Honzovi Skopečkovi za výborný nápad a děkuji všem účastníkům zápasu za účast i podporu projektu. Zvítězil každý, kdo přišel a už teď se těším na příští ročník, který snad už bude bez všech limitujících vlivů, kterými v současné době procházíme,” říká kandidát do krajského zastupitelstva Miloslav Šmolík.

