Nový ministr zdravotnictví Prymula: Kdo je tento chlapík s vazbami na Čínu a s podezřením na střet zájmů?

Když byl 15. března Roman Prymula postaven do čela Ústředního krizové štábu České republiky, většina lidí byla spokojena. Odborník, muž na svém místě. Na konci března ve funkci skončil, aby se přesunul na post koordinátora projektu Chytrá karanténa. Opět veřejností přijato bez námitek. Proč také něco rozporovat? Prof. Prymula vystupuje rázně, ostatně má hodnost plukovníka.

Střet zájmů a odvolání

Cesta pana Prymuly na pozici jednoho z nejznámějších lidí v zemi však byla delší. Neobjevil se znenadání ze dne na den. Už v roce 2005 spatřil světlo světa projekt na podporu výzkumu a vývoje. Později, aby se vyhovělo nové legislativě, sdružení s názvem Biovomed zaniká a na scénu vstupuje Biovomed s.r.o.. To jsme na konci roku 2013, ovšem už od zmíněného roku 2005 do společnosti plynou peníze z farmaceutických firem za uskutečnění klinických studií, což je její primární zdroj příjmů.

Jak je to se společností Biovomed?

- Roman Prymula v ní coby prokurista končí na konci června 2016 a oficiálně tedy ztrácí vliv

- Karolína Prymulová opouští pozici společníka na konci roku 2018

- ještě před odchodem K. Prymulové do firmy v září 2018 vstupuje coby společník Luděk Podola, který je v hledáčku BIS (více o něm v článku)

Přitom od roku 2009 je Prymula šéfem Fakultní nemocnice Hradec Králové. Od roku 2013 do konce roku 2018 je jednatelkou Biovomed jeho tehdy třiadvacetiletá dcera Karolína, on do poloviny června 2016 prokuristou s významnými styky a kontakty. Jde tedy o ukázkový střet zájmů, protože farmaceutické firmy samozřejmě dodávají jak vakcíny, tak i léky pro nemocnice a zároveň platí Biomoved za posudky na jednotlivé přípravky. Firma i Prymula vydělávají miliony. To je moc i na tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a Prymulu v roce 2016 z funkce ředitele nemocnice odvolává.

S Tvrdíkem, CEFC a zpět mezi politiky

Ovšem ještě než to Němeček udělá, začíná Prymula také prosazovat vstup čínské medicíny na půdu nemocnice. Zřejmě tomu pomohly i dobré styky s lidmi napojenými na prezidenta Miloše Zemana, o čemž může svědčit fakt, že ono centrum buduje s Jaroslavem Tvrdíkem a čínskou společností CEFC.

Celý tento projekt ale skončil neslavně, za což si Prymula vysloužil anticenu Bludný balvan. Tu za matení veřejnosti každý rok uděluje Český klub skeptiků Sisyfos. Konec v Hradci Králové ale neznamená Prymulův konec kontaktů s politiky. „Nahoru“ ho znovu dostává ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, když z něj udělal nejprve svého poradce a v březnu 2017 i náměstka, kde zůstal i pod Adamem Vojtěchem.

Podola a jeho čínská hra

Ale možná právě někde při neuskutečněném snu o centru čínské medicíny, možná až o něco později se do hry dostávají další zajímaví hráči napojení na Čínu. V každém případě v září 2018 do Biomoved coby společník vstupuje Luděk Podola (v té době tam ještě je i dcera pana Prymuly). Oba pak ze společnosti odcházejí začátkem prosince 2018. Jaká byla role pana Podoly ve firmě, se můžeme jen domnívat. Měl dohlédnout na poklidné převzetí firmy? Firmu přebíral pro sebe jako byznys? Nebo jde jen o krytí skutečného vlastníka? Je třeba chápat, že firma stála na znalostech, práci a kontaktech prof. Prymuly. Nebo si snad vypěstoval Biovomed druhou vlnu odborníků a Prymula opustil v klidu své dítě?

Mimochodem, je-li je vám jméno Luďka Podoly povědomé, tak právem. Tento člověk totiž před pár měsíci figuroval v kauze kolem spolupráce Karlovy Univerzity a firmy Home Credit. Podola se totiž jako poradce univerzity v otázce česko-čínských vztahů schází s vedoucím Mezinárodního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny Kuo Je-čouem.

Roman Prymula

- v letech 2009 – 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové

- od roku 2017 je náměstkem ministra zdravotnictví

- medicínu studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím ústavu JEP v Hradci Králové

- po skončení studia se začal věnovat hygieně a epidemiologii

- studoval také na univerzitě v Birminghamu, kde získal atest v řízení nemocnic

- v senátních volbách 2014 chtěl kandidovat za Stranu práv občanů – Zemanovce, kandidaturu však nakonec stáhl

- od 4. dubna 2020 je na stránkách hnutí ANO uveden jako „náš člověk“

Přitom na toto oddělení opakovaně upozorňuje Bezpečnostní informační služba a označuje ho za „specifickou čínskou zpravodajskou organizaci, do jejíž gesce patří také zpravodajská činnost, díky níž má čínská diplomacie posilovat svůj skrytý vliv na politiku a byznys v České republice“.

Všechno může být jen „blbá“ náhoda

Všechno může být jen náhoda, která pramení z toho, že Roman Prymula je vyhledávaným odborníkem. Logicky za ním tedy chodí lidé, aby jim poradil, chtějí s ním dělat obchody či rozjíždět různé projekty. Pak je tu otáčení názorů ohledně (ne)promořování. I to ale může být prostě tím, že se situace v České republice, a vlastně v celém světě, nějak vyvíjí. Byť odborník jeho formátu by zřejmě mohl minimálně tušit dopředu, co se asi bude dít. Navíc on je také manažer a obchodník, řídil přece obrovskou nemocnici a vybudoval profitabilní firmu.

Jsou tu předražené čínské dodávky ochranných pomůcek, často navíc vadné. Opravdu si zde nešlo pohlídat, aby bylo všechno v pořádku? Máme tu zmíněné pány Podolu, Tvrdíka, ale třeba i Nejedlého či Mynáře. Poslední tři jmenovaní navíc na konci února v Číně byli. Co tam asi dělali? A stojí pan Prymula stranou, nebo je něčím jako odborným garantem? Pokud je opravdu mimo hru, proč jako odborník neupozorňoval na podivné čínské dodávky a nebylo mu jasné, že komunistická země upravuje data o nakažených i mrtvých v souvislosti s koronavirem?

Propojení s Andrejem Babišem?

Dá se totiž jen těžko uvěřit tomu, že by zkušený epidemiolog odmítal cílené promoření populace, aby po pár týdnech „prozřel“ a prohlásil, že údaje z Číny, ze kterých se vycházelo, jsou zřejmě vyfabulované. Takže promoření je vlastně na místě. A také nejde příliš uvěřit, že by takto přemýšlel člověk, který má s Čínou řadu zkušeností.

Můžeme také pouze spekulovat, jestli opravdu došlo k propojení Romana Prymuly (resp. Biovemedu) s Hartenberg Capital, který patří do portfolia Andreje Babiše, resp. jeho svěřeneckého fondu, a dohodli se na kooperaci v obchodu sér a vakcín. Zatím si o tom špitají vrabci na střeše.

Každopádně tyto dva pány spojuje přinejmenším to, že si Babiš Prymulu "vybral". Vytvořil mu teplé místečko na Úřadu vlády a čekalo se. Nemuselo dlouho, větev pod Adamame Vojtěchem se kýmacela dlouho. A nastalo to, o čem se mluvilo už dlouhé měsíce. Roman Prymula bude ministrem zdravotnictví ČR.

