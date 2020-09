Martin Kupka: Kdyby Babiš četl méně marketingových průzkumů, možná bychom koronavirus zvládali

Pane Kupko, co říkáte na opatření v rámci pandemii koronaviru, která před pár dny přijala vláda, přišly podle vás včas?

I v posledních týdnech pokračuje to, co známe z dubna a května, totiž série navzájem protichůdných a popírajících se opatření. Tak úplně nevím, která máte na mysli… Jestli to, kterým Andrej Babiš před začátkem září prosadil zavedení mírnějších povinností v obraně před koronavirem, než jaké navrhl, projednal a dokonce už i vyhlásil ministr Vojtěch. Anebo to opravdu poslední, které je ještě mnohem tvrdší než to původně zamýšlené. Asi se bavíme o něm, že?

Je to tak. I když se zdá, že brzy už ani toto poslední nebude...

Život není laboratoř a nelze přímo a přesně porovnat, jaká by byla realita, kdyby byla přijata jiná opatření a dřív. Ale také nelze říct, že je nutné věčně improvizovat. Existuje řada postupů, které se osvědčily, přesvědčili jsme se, že fungují epidemiologické modely. O to víc zamrzí, že současná vláda upřednostnila politický marketing a sebeprezentaci před skutečně efektivní přípravou na zhoršení situace. Podotýkám, většina odborné veřejnosti byla přesvědčena, že na podzim ke zhoršení situace dojde. Jak země využila půlroční odklad získaný jarními drastickými zásahy do života celé společnosti a ekonomiky? Na nutnost připravit se na druhou vlnu jsme upozorňovali všichni, sama vláda deklarovala, že stát připraven bude. Obávám se, že dostatečně připraven není. Veřejnost měla mít teď jistotu, že v „tradičním“ období podzimních a zimních viróz nebudeme muset znovu vše zavřít, jakmile někdo zakašle. Místo toho pokračuje jarní chaos, nedostatečná informovanost, premiér plácá páté přes deváté včetně toho, že koupil hygienikům počítače… Koncepce, kritéria, plán? Ne, improvizace.

Pan premiér ještě nedávno říkal, že zvládat pandemii se od nás učí celý svět. Pokud to vůbec někdy platilo, tak teď už to nemůže tvrdit ani Andrej Babiš. Proč máme najednou takový nárůst nakažených?

Pravděpodobně také proto, že lidé ve vládní opatření ztratili důvěru a berou je jako omezování, nikoli jako ochranu sebe samých. My lidé obecně neradi děláme věci, na které nejsme zvyklí. A když pak vidíme, že nám je zupácky nařizuje někdo, kdo se jimi sám neřídí, a ještě říká, že řídí, tak se samozřejmě k tomu omezování nestavíme zrovna přátelsky. To je jeden rozměr. Druhý a nejspíš vážnější důvod je, že efektivně nefunguje trasování. Ať Babiš stokrát říká, že chytrá karanténa funguje, skutečnost je jiná. Sami hygienici přiznávají, že „padají na hubu“, a snad každý člověk má ze svého okolí zkušenost s tím, jak dlouho byli lidé s pozitivní diagnózou bez kontaktů kvůli trasování. Velká část lidí je nejspíš odpovědná, sami se zavřou do karantény, když byli s někým pozitivním v kontaktu, ale neschopnost státu je rychle otestovat je zarážející. A o těch nezodpovědných nemluvě, ti si dělají z celého koronavitu a karantény jen dobrý den.

Martin Kupka

od ledna 2014 místopředseda ODS

od roku 2010 starosta Líbeznic - od roku 2016 zastupitel Středočeského kraje

- od roku 2017 poslanec

- vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

- je ženatý, má dvě děti

Co bude dál, jaký by měl být scénář, abychom zřejmě nastupující druhou vlnu zvládli? Jako poslanec zřejmě víte, jaký má vláda plán, nebo ne?

My jsme před pár dny zveřejnili pět kroků, které jsou pro zvládnutí situace potřeba. Mimo jiné je podle nás třeba aktivovat krizový štáb, který je na řešení takových situací připraven a nefunguje v režimu esemeskového managementu jako Andrej Babiš. Je třeba znásobit kapacity hygienické služby, klidně pořízením služeb nějaké soukromého call centra. Na to nemusíme nabírat do služebního poměru nové hygieniky. A přišli jsme i s návrhem, aby i lékárny mohly nabízet lidem otestování. Výrazně by se tak zvýšila tetovací kapacita a omezily fronty.

Roman Prymula a další epidemiologové očekávají dramatický nárůst nakažených, předseda vlády krizi nevidí a dokonce dlouho odmítal svolat krizový štáb. Máte informace o tom, že je Andrej Babiš vystudovaný virolog nebo epidemiolog či má alespoň podobné vzdělání?

Podle mých informací není Andrej Babiš ani lékař, ani virolog, ani epidemiolog. Ani to není třeba, takové vzdělání nejspíš nemá žádný z premiérů na světě. Prostě by jen neškodilo, kdyby četl i něco jiného než marketingové průzkumy a vyhodnocení svého PR týmu o náladách na sociálních sítích. Kdyby se více díval, jak to dělají tam, kde to funguje lépe, možná by lidé nemuseli potupně stát ve frontách na testování, které si navíc mnozí musí sami zaplatit. Možná by se lidé nebáli chodit do nemocnic, takže by nezanedbávali jiná onemocnění ani preventivní prohlídky. Situace je stále vážná a celá země má stále dobrý důvod zaujmout stejně odpovědný postoj jako při první vlně na jaře, kdy se vzedmula ta obrovská vlna ohleduplnosti, odpovědnosti a solidarity. Žádná vláda, natož ta současná, neumí jednoho každého jednotlivce ochránit tak, jako se umí ochránit on sám.

Vzpomínám si na kampaň hnutí ANO před pár lety, kde na nás z billboardů křičela věta, že jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla. Co na to dnes říct...?

Snad jen, že to byla jedna z nejpřesnějších předpovědí Babišovy kartářky. Akorát pan premiér nepochopil, že nemluvila o minulosti a současnosti, ale o budoucnosti, protože kvůli tomu přece lidé za kartářkami chodí.

Vy kandidujete ve Středočeském kraji na hejtmana. A právě zdejší hejtmanka Pokorná Jermanová má na kontě pěkných pár průšvihů. Sedí právě zde ono heslo o nemehlech nejvíce?

To podle mě není tento případ, protože míra přešlapů a trapasů přesahuje kategorii „mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky“. Hejtmanka bohužel dělá ostudu celému Středočeskému kraji, a když teď jezdím po mnoha městech a obcích, tak od lidí slyším, že tu situaci velmi správně vnímají. Že by chtěli, aby Středočeský kraj nebyl spojován jenom s trapnými kauzami a přehmaty, počínaje trestním oznámením na záchranářku, která řekla pravdu. Středočeši si zaslouží lepší vedení kraje, které je nebude zásobovat skandály, ale naopak rozumnými kroky pomůže občanům překonávat ty aktuální, ale i dlouhodobé komplikace v jejich životech. Lidé si z daní neplatí kraj, aby je řídil, ale aby jim usnadňoval život.

Mimochodem, co znamená její jméno na čele kandidátky ANO podle vás? Není dostatek jiných odborníků?

Prostě ubývá osobností, které by byly ochotny sloužit ANO a Andreji Babišovi. To se ukazuje v senátních volbách, ve kterých dlouhodobě hnutí ANO prohrává, a dokazuje to i schopnost hnutí přivinout málo úspěšné politiky z jiných stran napříč politických spektrem. U nás v kraji to není jiné. Například hned dvojka na kandidátce hnutí ANO, paní Bartoňová Pálková, ještě před pár lety neúspěšně kandidovala za ODS do senátu a nenechala přitom na Andreji Babišovi nit suchou, a teď ho bude reprezentovat v největším kraji. Anebo Michaela Vojtová, ta před čtyřmi lety kandidovala za TOP 09. Tak to jen na doplnění, jakou sestavu dnes hnutí ANO nabízí.

Když jsem se zmínil o těch průšvizích. Už jako krajský zastupitel znáte jména úředníků, kterým byly vypláceny závratné odměny? Veřejnost to bohužel stále neví...

A já jako opoziční zastupitel také ne. Vyvolali jsme kvůli tomu jednání zastupitelstva, ale nedozvěděli jsme se ani jména, ani důvody, proč vybraní úředníci dostávali každoměsíční mimořádné odměny. Jsem přesvědčený, že zastupitelé a především veřejnost mají právo tyto informace dostat, zvlášť když je to tak jednoduchá věc, kterou není třeba složitě zjišťovat.

Pokud byste se stal hejtmanem, zveřejnil byste externí smlouvy zaměstnanců krajského úřadu, které současné vedení také úzkostlivě tají?

Sám jsem zveřejnil smlouvu, kterou jsem před čtyřmi lety jako náměstek hejtmanky uzavřel se svým externím spolupracovníkem, a pokládám to za samozřejmé. Je ale podle mě ještě důležitější, aby na kraji vůbec nevznikaly smlouvy na pochybná plnění. Aby u každé takové smlouvy bylo jasné, jak to kraji pomáhá, proč se taková smlouva uzavřela. A aby samotné úkoly zadané smlouvami byly srozumitelné a kontrolovatelné.

Proč si vlastně myslíte, že jsou jména stále utajena? Pokud přeci někdo odvede dobrou práci, má být kvalitně zaplacen. To by nemělo být tajné, nebo ano?

To jste vlastně sám na svou otázku odpověděl. Nevidím žádný důvod, proč by za dobrou práci neměl kraj zaplatit. Pokud chce v Praze a okolí získat kvalitní zaměstnance, tak je musí umět odměnit. Ale nemůže to fungovat tak, že nebude zřejmé, za co kraj odměnu vyplatil.

Pane poslanče, dokážete vyjmenovat některé ze 194 krajských nemocnic, které současná koalice zmodernizovala? Alespoň to z billboardu tvrdí paní Jermanová a pan Babiš...

Když jsem ten billboard viděl poprvé, nevěřil jsem svým vlastním očím. Pokládám za úplně nehorázné založit kampaň na zjevné lži. Každý si přece dovede dopočítat, že v našem kraji, největším a nejlidnatějším v zemi, máme krajských nemocnic jen pět – a ani ty hnutí ANO nezmodernizovalo. Nevím, jestli může taková lež oslovit většinu voličů, a jsem přesvědčený, že tak nabubřelá kampaň nemůže fungovat.

Nicméně, kritika je jedna věc, ale důležité je, co byste pro kraj udělal vy. Jaké konkrétní kroky byste učinil právě ve zdravotnictví tak, aby to obyčejný občan poznal na kvalitě svého života?

Tak především napravíme, že současné vedení kraje na nějaký čas zastavilo obnovu vozového parku záchranné služby. To je věc, kterou si v běžném běhu životě málokdo uvědomuje, ale ocení ji, když opravdu jde do tuhého. I vy můžete náhle velmi nutně potřebovat služby středočeské záchranky a překvapilo by vás, kdyby pro vás přijela sanitka, která najela už půl milionu kilometrů. To je nebezpečné pro pacienty i pro zdravotníky. Proto vznikl jeden z našich závazků, že v následujících čtyřech letech zajistíme pro záchranku 100 nových sanitních vozů. Vedle toho budeme pokračovat nejen v plánovaných investicích ve středočeských nemocnicích a také nezbytné údržbě starších budov – na to se totiž dost často zapomíná. Konečně třetím z důležitých úkolů pro dobré fungování nemocnic je lepší spolupráce s nemocnicemi, které neprovozuje kraj, ale města nebo i soukromí vlastníci.

Proč je právě u nemocnic nutná pomoc?

Protože současné úhrady zdravotních pojišťoven nestačí na to, aby bylo možné pořídit nejmodernější techniku a zachovat klíčová oddělení. Máme pamatovat na péči i pro pacienty, kteří náhodou nežijí nedaleko krajské nemocnice, to pokládám za důležitý a spravedlivý přístup.

A co krajské silnice? To je další problém vládnoucí koalice. Desítky milionů, které mizí v KSÚS, přitom stále jezdíme na tankodromech. Jak je to možné a co s tím?

Kraj investoval například v loňském roce do silnic 3,5 miliardy. Ale nejde přece jenom o finanční částky, ty nejsou malé, jde také o to, jak kvalitně ta práce byla odvedena, jak správně je nastaven systém zadávání veřejných zakázek. A to je věc, která se musí změnit. Krajská správa a údržba silnic musí lépe kontrolovat odvedenou práci a musí vyžadovat za veřejné prostředky co nejkvalitnější dílo, které déle vydrží, aby to nedopadlo například jako opravy u Hovorčovic nebo v obci Netřeba. A stejně tak musí kraj vytvořit systém priorit, aby bylo jasné, kdy se které komunikace budou opravovat nebo budovat. Kritéria pro pořadí těchto investic musí být veřejná a srozumitelná.

Když si to tak všechno sčítáme dohromady – jsou hesla otevřená radnice pro všechny opravdu jen hesly? Přijde někdy vedení kraje, které bude vážně transparentní a nebude to jeden skandál za druhým?

Já věřím, že přinejmenším v případě kandidátky ODS tomu tak nebude. Máme na ní jednadvacet starostů a místostarostů, za kterými je vidět práce, a většina z nich byla zvolena opakovaně. Kdyby nekomunikovali otevřeně a nedokázali lidem odpovídat na otázky, tak by v malé obci i v menším městě už dávno dostali místo hlasů za uši.

Když jsme u skandálů – co manžel paní hejtmanky, už si odpustil nadávky směrem k vám, nebo to mělo ještě dohru?

Kromě zveřejněné omluvy paní hejtmanky jsem nic dalšího nezaznamenal a vůbec se nechci takovou hloupostí víc zdržovat a jakkoli ji dál komentovat...

...ono někdy pomáhá polít studenou vodou. A propos, voda: jedna z věcí, která trápí nejen Středočeský kraj. Máte řešení?

To jsou vlastně dvě otázky v jedné, související, ale přece jen s různými řešeními. Tou první se ptáte na nedostatek pitné vody, jinak řečeno na chybějící vodovody. Skutečně v našem kraji je celá řada míst, kde jsou lidé závislí jen na studnách, které vysychají, jsme v tom dokonce nejhorší v celé zemi. Pro lidi to samozřejmě představuje obrovský problém a každodenní stres. Hlavně malé obce nejsou schopné dosáhnout ani na spolufinancování k dotačním programům, a proto jim kraj musí s těmi s mnohamilionovými investicemi pomoci víc, než dosud pomáhal. Jinak se situace nezmění.

A to druhé téma?

Udržení vody v krajině. Jde o to, aby se území našeho kraje dokázalo co nejlépe bránit nedostatku vody v období sucha a současně nadbytku vody v době povodní. Naši předkové dobře věděli, co je pro krajinu dobré a budovali proto mnoho malých vodních děl – rybníků, tůní, mokřadů. A tou cestou bychom se měli vydat i my. Proto chceme v dalších čtyřech letech podpořit budování až 200 malých vodních děl a chceme taky přispět k tomu, aby se do krajiny vracely další prvky, které rychlému odtoku vody a vysychání půdy brání – meze, remízky i stromořadí. A vést ty, kdo se o půdu starají, aby na ni zase hleděli jako na dědictví, které předají svým synům a vnukům. Aby se k ní chovali nejen jako k nástroji pro současné výnosy, ale viděli v ní zdroj bohatství i pro příští generace. A snažili se ji zúrodňovat, ne jenom využívat nebo dokonce drancovat.

KAM DÁL: Středočeské ANO je znovu k smíchu. V rámci kampaně vyrukovalo s taktikou dvě jména, jeden člověk.