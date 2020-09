Středočeské ANO je znovu k smíchu. V rámci kampaně vyrukovalo s taktikou dvě jména, jeden člověk

/KOMENTÁŘ/ Bylo chvíli po půlnoci, kdy tu náhle místnost plnou chytrých hlav zalilo jasné světlo a kdosi hlubokým hlasem pronesl: „Budeme šetřit!“ Ne, nebyl to Bůh. To se pouze Andrej Babiš vrátil z toalety plný svých slavných geniálních myšlenek. Inu, stalo se. Protože odporovat v tomto případě nemá cenu. Stejně jako Bohu...

Mohlo to takto ve štábu hnutí ANO být? Těžko říct. Každopádně žádný zdroj nám to nepotvrdil, jde čistě o autorovu spekulaci a bujnou fantazii, která se však odráží ve sledování současné politické situace a kroků Andreje Babiše. Takže kdo ví.

Co budou fotografové žrát?

V každém případě ANO není volební pouták Martinem Draxlerem a Robertem Bezděkem coby jednou osobou prvním přešlapem Marka Prchala a spol. Stačí si vzpomenout na lživé billboardy, kde tváře hnutí vedle předsedy Babiše tvrdí, co všechno dokázaly. Modernizace a oprava neexistujícího počtu krajských nemocnic, otevření tolika kilometrů dálnic, že kdybychom je opravdu měli, možná by opravdu bylo líp. Ale nemáme, jsou to pouze předvolební triky.

Jestli se další nepovedenou reklamou snaží ANO šetřit, budiž jim to přičteno k dobru. Má to však i svá ale. „Jeden kandidát, několik jmen. Spolu s klasikem se ale musím ptát: pomyslel někdo na to, že fotografové nebudou mít co žrát?“ usmívá se amaterismu soupeřící strany poslankyně Vera Kovářová z hnutí STAN.

Tolik skandálu jen tak někdo nemá

Smutné na tom je, že voličům hnutí jednoho muže je často v podstatě jedno, koho volí. Jidáš nebo hrdina, všichni jsou jedna rodina. A všechny beztak ovládá ten, na kterého mají všichni čísla a jehož jméno se v rámci předvolební kampaně vyslovuje co nejvíce. Zlé jazyky tvrdí, že i kdyby pan Babiš v poledne podřezal tucet štěňátek na Václaváku pod ocasem, stejně mu jeho věrní zatleskají (záměrně nepodřeže ovce, to by šil do vlastních řad).

Jak to dopadne v kraji vedeném Jaroslavou Pokornou Jermanovou, uvidíme už na začátku října. Každopádně tolik skandálu, kolik předvedla současná hejtmanka, jen tak někdo nenastřádal. A vůbec nejde o služební auto využívané manželem, to je spíš humorné. Jde o vyplácení nehorázných odměn vybraným úředníkům či odmítání zveřejnění externích smluv atd. Je to příliš na jednu, byť činorodou, paní...

