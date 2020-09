Současný stav na českých železnicích: Chaos, špatná organizace i lidská omezenost

/KOMENTÁŘ/ Pracovníci Českých drah říkají, že je to jako loterie, protože nikdy dopředu neví, jestli jim v některé stanici neukončí předčasně jízdu a cestující nepřestoupí do autobusů. To vede k tomu, že lidé přesedají do aut a výsledkem jsou ještě více už tak ucpané silnice v okolí Prahy.

Organizátor dopravy ROPID nakonec zareagoval tak, že linku S7 nechal rozdělit na dvě části a vlaky z Berouna už neprojíždí Prahou směrem na Kolín, ale končí na hlavním nádraží. Zrušeny jsou i všechny spoje mezi Prahou-Hlavním nádražím a Radotínem, čímž na trati ubude třináct vlaků.

Peníze by měly vracet

Je jasné, že rekonstrukce železniční trati mezi Prahou a Smíchovem a Černošicemi je nutná a vyžaduje omezení. Ovšem je nepřijatelné, aby se vlaky rušily z minuty na minutu bez jakéhokoliv upozornění a cestující museli komplikovaně dojíždět do cíle své cesty. Není normální, aby takovým způsobem jakákoliv firma zacházela se svými zákazníky, jestliže jim za jejich peníze nezajistí službu, kterou si zaplatí. V takových případech by měly České dráhy peníze vracet. O problémech s dopravou na této trati toho vím poměrně dost, protože jako místostarostu Dobřichovic, které na ní leží, mě o nich občané informují.

Krátkodobé řešení spočívá v lepší organizaci dopravy, vyhodnocení obsazenosti vlaků, jejich optimalizaci a také lepší spolupráci mezi Správou železnic a dopravci.

Dlouhodobější řešení problémů na této trati je v její celkové modernizaci, která zaplať pánbůh již začala, včetně instalace moderního zabezpečovacího zařízení, jež umožní, aby mezi Prahou a Berounem mohlo naráz jezdit více vlaků.

Dříve zamítnutý, dnes opět potřebný

Pak je tady ještě jeden vážný problém, a tím je nedostatek vize při plánování velkých dopravních staveb. Před více než deseti lety byl veřejnosti představen návrh tunelu mezi Prahou-Smíchovem a Berounem, který by vedl pod Českým krasem a s délkou asi 25 kilometrů by byl nejdelší v České republice. Tenkrát byl zamítnut jako drahý a zbytečný, nyní je však tato vize zpátky a tento ambiciózní projekt je podle současné studie proveditelnosti ministerstva dopravy potřebný a vyplatí se.

Jeho pozitiva jsou jasná, odvede ze současné dráhy v údolí Berounky rychlíky a expresy, které jimi budou moci projíždět až dvousetkilometrovou rychlostí, a také nákladní vlaky. Původní trať se tak uvolní pro příměstskou dopravu. I po její rekonstrukci totiž nebude možné výrazně zvýšit traťovou rychlost, která činí maximálně sto kilometrů v hodině, a navíc pouhá obnova neřeší problém s její přetížeností.

Náklady vzrostly

Smutný je však fakt, že příprava tunelu se na dlouhou dobu zastavila, aby se později zjistilo, že je potřebný. Tenkrát se jeho cena odhadovala na zhruba padesát miliard korun, nyní je jasné, že vzhledem k rostoucím nákladům bude stát víc. Navíc se zbrzdilo i řešení složité situace na železnici mezi Prahou a Berounem.

Při plánování dopravních staveb je tudíž potřeba si uvědomit, že ty budou sloužit mnoho dalších desítek let, a nehledět pouze na okamžitý prospěch, protože šetření se může nakonec pořádně prodražit.

- Michael Pánek

místostarosta Dobřichovic a středočeský krajský zastupitel za ODS -

KAM DÁL: Zemřel oscarový režisér Jiří Menzel. Na poslední cestu ho doprovodila náruč jeho blízkých.