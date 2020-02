Michael Pánek: Moje pochybnosti o regulérnosti zadávání zakázek byly oprávněné

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nedávno udělil pokutu 300 000 korun Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS) Středočeského kraje v záležitosti neoprávněného dělení zakázek, na které jsem už dříve podával trestní oznámení. Je tedy zřejmé, že jsem měl pravdu a jsou utráceny peníze daňových poplatníků, aniž by kdokoli věděl, za co. V budově silničářů zasahuje policie, snad se věci konečně začnou řešit.

/KOMENTÁŘ/ Jako bývalý předseda Finančního výboru krajského zastupitelstva Středočeského kraje jsem upozorňoval na podezřelou skutečnost, že nezvykle velká část svěřených prostředků, se kterými hospodaří KSÚS, je soutěžena v režimu Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR). To jsou stavební práce do 6 milionů a služby do 2 milionů korun.

VZMR byla uplatněna v cca 60 % svěřených financí. Je také zvláštní, že téměř 3 miliardy z celkových 5,5 miliard korun vyplatila KSÚS za období 2014-2016 jen 7 firmám z celkového počtu 621 fakturujících firem. To svědčí o tom, že obesílané firmy v soutěžích KSÚS se s velkou pravděpodobně pravidelně opakují. Nyní se ukázalo, že moje pochybnosti o regulérnosti zadávání zakázek byly oprávněné.

Vypnuli mi mikrofon

ÚOHS mně tak dal za pravdu. Kauzu KSÚS teď ale řeší i policie. A jak se s tímto problémem vypořádává vedení Středočeského kraje? Za vše hovoří situace, když jsem se snažil jako zastupitel na zasedání Středočeského zastupitelstva informovat ostatní zastupitele o situaci v KSÚS.

Hejtmanka Jermanová mi uprostřed věty vypnula mikrofon a nenechala mě k tomuto tématu mluvit. Zastupitelé koalice ANO, ČSSD a KSČM odmítli zařadit bod týkající se podvodů v KSÚS na program zastupitelstva. Přitom krajská instituce prokazatelně chybovala, a proto jsou podle mě na místě postihy a personální změny.

Peníze daňových poplatníků

Tímto přístupem se zlepšení stavu středočeských silnic nikdy nedočkáme. Špatný stav silnic II. a III. třídy, které jsou ve správě Středočeského kraje, je dlouhodobě známou skutečností. Stejně tak je tomu u mostů patřících kraji, z nichž třetina je ve špatném, velmi špatném a jedenáct z nich dokonce v havarijním stavu. Ve srovnání s jinými kraji České republiky jsou na tom střední Čechy nejhůře. Přitom se mně nezdá, že by středočeští silničáři měli k dispozici málo peněz. Jen s nimi špatně hospodaří. O tom svědčí i některé zakázky, na které jsem poukázal, které byly jen zaplacené, aniž by vyfakturované práce někdo provedl.

Není možné, aby se takto utrácely peníze daňových poplatníků kvůli neschopnosti či dokonce zlému úmyslu pracovníků či vedení Středočeského kraje. Jenomže vedení kraje mlčí a zřejmě nemá zájem tento problém řešit.

- Michael Pánek (ODS), středočeský krajský zastupitel -