Andrej Babiš opět neříká pravdu. Data ho usvědčují, že se plete ohledně počtu testování na COVID-19

V říjnu jsou volby do zastupitelstev krajů a části Senátu, příští rok nás pak čekají volby sněmovní. Pro populisty je to samozřejmě důvod k ještě většímu zapojení fantazie, lží a mystifikací obyvatel. Je to tak všude na světě, nejsme žádnou výjimkou. Stačí se rozhlédnout po okolních státech a najdeme takových minimálně dvanáct do tuctu.

Pokud jde o Českou republiku, rozhodně tu nemáme pouze Andreje Babiše. Ten by se však dal nazvat králem mezi populisty, protože je za prvé nejvíce vidět a za druhé některá jeho prohlášení už hraničí se zdravým rozumem.

Nejsme na tom dobře

Větu o tom, že nikdo netestuje tolik jako my, předseda české vlády pronesl už několikrát. Naposledy na úterním setkání se středočeskými starosty. Argumentoval tím, že například Slovensko, které nás od pátku zařadí mezi rizikové země, tolik netestuje. V tomto měl pravdu. Ovšem dále už to tak slavné není. Čísla totiž hovoří jasně a nedají se oklamat ani populistickými prohlášeními pro uši voličů.

Od začátku pandemie se u nás udělalo téměř 100 tisíc testů na jeden milion obyvatel. Zmíněné Slovensko je za námi. Ale daleko před Českem je naopak třeba Německo, které má 160 tisíc testů na milion obyvatel. Ale třeba i Faerské ostrovy. A když si vezmete testy za 35. týden, tak podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) jsme na tom lépe než několik zemí z východu a jihu Evropy. Jinak jsou všechny vyspělé státy daleko před námi.

Pravda se dá snadno najít

Pro Andreje Babiše je prostě cokoli, co může použít, zbraní a pákou pro blížící se volby. Že to ovšem není pravda, ho příliš nezajímá. Pokud by to bylo výjimečně, dalo by se říct, že se spletl. Ale tak to není, "omyly" totiž seká jako na běžícím páse. Otázkou je, jestli je to v pořádku, když si tím zahrává se zdravím všech občanů této země.

Jeho voličům se to vysvětluje těžko. Pro ně je téměř svatý a i kdyby podřezal na Václaváku štěňátko, stejně mu zatleskají. Ale když už tedy nevěří "prolhaným médiím", bylo by fajn občas mrknout na data respektovaných organizací. Tam se dá pravda dohledat docela snadno.

KAM DÁL: Druhá vlna Korony je tu, hygienička Jágrová nechce trasovat mladé a zdravé, Babišovy halucinace a Mynářovo podlézání Číně.