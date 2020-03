V USA je naděje na lék proti koronaviru. Remdesivir pomohl starší pacientce těsně před smrtí

Těžce nemocná americká pacientka pocházela z Kalifornie a patřila do nejohroženější věkové kategorie. Její stav se po nákaze koronavirem velmi rychle zhoršoval. Lékaři tak před fatálním koncem požádali o speciální povolení k užití doposud neschváleného léčiva.

Jednalo se o lék zvaný remdesivir, který je v boji s koronavirem pravděpodobně největší nadějí. Na konkrétním případě v Kalifornii je evidentní, že pro těžce nemocné tak existuje reálná naděje. Česká televize uvedla konkrétní slova lékaře George Thompsona: „Mysleli jsme, že zemře.”

To, co nastalo, všem vyrazilo dech. Druhý den se její zdravotní stav radikálně zlepšil. To, zda za zlepšeným stavem stojí právě remdesivir, však není potvrzeno. Tím, že je lék experimentální, neexistují PCR testy, které by tuto domněnku nepopiratelně potvrdily.

Naděje jménem remdesivir

Co je vlastně experimentální lék remdesivir? Podává se vnitrožilně ve vysokém množství po dobu asi deseti dnů. Aktuálně se kromě Spojených států testuje také v Německu a Číně. Na jedné z tiskových konferencí po jednání vlády sám náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula prohlásil, že bude o tento lék pro Českou republiku usilovat.

Zatím se však jedná opravdu o nepotrvrzenou naději. Ve Spojených státech situace vypadá tak, že by mohl fungovat jen v některých případech. Remdesivir principiálně neútočí přímo na virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19, ale útočí na enzym RNA polymeráza, který umožňuje virům se kopírovat.

Vyvinutí zcela funkčního léku je tak stále ještě v nedohlednu. Remdesivir je však jednou z velkých nadějí v dobách koronaviru.

ČTĚTE DÁLE: Starosta Úval: Co si nezařídíme, to nemáme. Jde o obrovské selhání vlády a státu.