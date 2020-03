Starosta Úval: Co si nezařídíme, to nemáme. Jde o obrovské selhání vlády a státu

Pane starosto, na co se momentálně v Úvalech soustředíte, jak pomáháte lidem?

Na několik základních věcí. Za prvé na zajištění základní informovanosti občanů o fungování jednotlivých městských služeb, lékařů, lékáren, výdejů jídel atd. Za druhé se snažíme zajistit základní péči, tedy dovoz jídel a léků pro seniory nad 65 let, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, pro osamělé rodiče s dětmi a další potřebné skupiny obyvatel. Za třetí se snažíme zajistit ochranné pomůcky pro naše zaměstnance a ohrožené skupiny obyvatel. V tom nám pomáhají i místní občané.

Objednali jste si zmíněné ochranné pomůcky, nebo je máte od státu?

Část ochranných pomůcek jsme objednávali již na konci ledna, když se objevily první zprávy o epidemii, ale ty nám vystačí jen pár dní. Ale naštěstí jsme udělali alespoň to, protože od státu se pomoci zřejmě nedočkáme. Slyšíme sice na tiskových konferencích hodně úžasných slov, ale ty nám bohužel nic nepřinesou. Realita je pak naprosto odlišná.

Hodně se teď řeší Česká pošta. Jak je to u vás, dostane příjemce dopisy, nebo musí fyzicky na pobočku?

Pobočka České pošty v Úvalech funguje v normálním režimu, protože mají sklem oddělené přepážky od veřejnosti. Jiné je to s doručováním, protože pošta není schopna dodat zaměstnancům ochranné pomůcky a ti mají logicky obavy vstupovat k zákazníkům. Dosahuje se tak pravého opaku toho, co by mělo být - lidé jsou nuceni jít na pobočku mezi ostatní lidi.

To ale není zrovna šťastné, ne?

Určitě ne. Celou situaci vidím jako totální selhání státu. Nejsou roušky, nejsou dezinfekce, informace od státu a Středočeského kraje chodí ke starostům obcí a měst ve formě přetištěných usnesení vlády, která jsou navíc chaotická sama o sobě.

Takže břemeno odpovědnosti a fungování je na samosprávách?

Přesně tak to je, na samosprávách a občanech samotných, stát jen do situace vnáší paniku. My si s tím ale poradíme. Na všem je pozitivní snad jen jedna věc - začala fungovat občanská sounáležitost a solidarita, lidé nám nabízí pomoc, šijí roušky doma. Kde ale zůstal STÁT?

