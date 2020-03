Epidemiolog Maďar: Testy jen pro jistotu nejsou možné, dostupné mají být hlavně pro rizikové pacienty

Rychlotesty jsou opravdu schopny zjistit přítomnost koronaviru do půl hodiny, to je jistě dobrá zpráva. Ovšem je třeba jedním dechem uvést na pravou míru, že jde o protilátkové sety. Jejich výrobci říkají, že se používají tři až pět dní po vzniku infekce až do objevení protilátek. Takže neodhalí nemoc v zárodku, nakažený člověk může ještě několik dní chodit po světě a nemoc šířit.

Podle Rastislava Maďara se však takové tzv. protilátkové okno vyskytuje i u mnoha dalších infekčních onemocnění. „Těsně po expozici nákaze bude negativní každý test, proto se musí dělat buď s odstupem času nebo opakovaně. Protože velká část pacientů vylučuje koronavirus už po 5-6 dnech, není protilátkový set odpovědí na všechny možné situace. Ale je to určitě lepší než testy nemít.“

Domácí izolace

Mnoho lidí má pocit, že by si mělo na testy dojít pro svůj pocit. Mnohem důležitější je ale být doma a nikam nechodit, tím spíš, pokud cítíte jakékoli příznaky. „Některé evropské země už testují jen rizikové osoby, hlavně seniory. Zbytek populace má zůstat s příznaky případné nákazy v domácí izolaci a nezahlcovat systém, který má chránit hlavně starší a chronicky nemocné,“ vysvětluje Maďar.

Podle něj není COVID-19 příliš nebezpečný pro lidi, kteří nemají oslabený imunitní systém. „Většinou mají žádné nebo jen mírné příznaky nákazy. Je však nutné pohlídat, aby nepřenesli virus na někoho, jehož imunitní systém by viru nekladl příliš velký odpor.“

Hlavně lidem nelhat

Co tedy dál? Vláda se snaží veřejnost uklidnit, což je jistě v pořádku. Na druhou stranu tu máme laboratoře, které mají jen omezené kapacity, chybí jim ochranné pomůcky a denně jim volají desítky lidí, kteří se chtějí nechat vyšetřit bez doporučení hygienika, protože to slyšeli od zástupců vlády, sám Andrej Babiš to zopakoval několikrát. Přidal si i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni.“ Jenže to není pravda, není to možné.

A opět není to špatně, neděje se tak nikde na světě. Jen je tu „pouze“ ten rozdíl, že jinde lidem přímo řekli, jak se věci mají, u nás to bohužel vláda dosud nedokázala správně odkomunikovat. Lidé tak často žijí ve falešné iluzi, že ať přijdou kamkoli, budou testováni.

„Na jednu stranu je dostupnost testování důležitá, na druhou stranu by mělo být k dispozici hlavně pro nejrizikovější pacienty a nejrizikovější situace. Testování jen tak pro jistotu by chtěly statisíce lidí, to ale logisticky není možné. Rozšiřování testovacích kapacit je důležité, laboratoře však musí splnit základní podmínky, aby neprodukovaly falešně negativní testy. Je totiž lepší nebýt si jistý svým stavem a dávat si pozor, než mít falešný pocit, že jsem zdravý a virus přitom roznášet,“ doplnil Maďar.

