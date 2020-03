Česko je v karanténě, pokud to jde, nevycházejte ven. Existují ale výjimky

Vláda na svém nedělním zasedání, keré skončilo jen přibližně hodinu před půlnocí, rozhodla o dalším postupu v boji s koronavirem. Opatření, která vyhlásila již dříve, ještě zpřísnila. Česká republika je nyní v karanténě. Co to pro každého z nás znamená?

„Vyhonotili jsme vývoj situace a přijali jsme na dnešním jednání vlády 15 usnesení, které omezují volný pohyb osob a mají zabránit šíření epidemie koronaviru na další osoby," konstatoval v úvodu tiskové konference po zasedání vlády premiér Andrej Babiš. Které nejdůležitější body z jednání vzešla?



S účinností od 16. března od 0.00 hodin do 24. března do 6:00 hodin ráno vláda zakazuje volný pohyb osob na úzení celé ČR s výjimkou:

- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebojiné obdobné činnosti

- nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých

- cest k zajištění péče o děti a zvířata

- cest k zajištění nezbytných poštovních a finančních slžeb nebo k doplnění pohonných hmot

- cest pro zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu (například dobrovolnictví nebo sousedská výpom)

- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a do zařízení veterinární péče

- cest za vyřízením neodkladných úředních záležitostí, včetně nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých

- dále s výjimkou výkonu povolání a činností sloužících k zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku při řešení krizové situace a ochrany zdraví a poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a veřejné služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobytu v přírodě a parcích nebo cest zpět do místa svého bydliště a pohřbu.

Vláda nařizuje osobám na území české republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s uvedenými výjimkami. Dále je nutné omezit kontakty s ostatními osobami na nezbytně nutnou dobu.

Vláda také svým usnesením doporučila zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou mírou práce z domova, pokud je to možné, dále podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a další nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou zásadní pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Minimálně dva metry

Je nařízeno zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřených prostorech odstup nejméně 2 metry, například při nákupu. Z bezpečnostních důvodů je doporučen hlavně bezhotovostní platební styk a osoby zajišťující služby mají omezit přímý kontakt se zákazníky. Provozovatelům veřejných služeb, například obchody, nákupní centra, pošty, bylo nařízeno, aby v prostorách svých provozoven a prostorách pro přístup do provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a aby zajistili zvýšená hygienická opatření

Omezení úředních hodin

Dále vláda svým rozhodnutím uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby na svých pracovištích zahájili omezený provoz, vyplývající z nouzového stavu. Úřední hodiny je nutné omezit jen na dobu skutečně nezbytně nutnou, tedy dva dny v týdu maximálně po třech hodinách.

Vláda povolala vojáky a celníky

Bylo rozhodnuto o povolání vojáků a příslušníků celní správy k plnění úkolů Policie České republiky. Dále odsouhlasila opatření o dočasném znovuzavení ochrany hranic České republiky s Rakouskem a Německem, a to od 16. 3. do 4. 4.

Opatření ve školství

Hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy pak bylo uoženo, aby určili zařízení, v němž bude vykonávána péče o děti od 3 do 10 let těch rodičů, kteří jsou příslušníky bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a ochrany veřejného zdraví nebo pedagogickými či nepedagogickými pracovníky.

Další body

Na svém nočním jednání vláda dále rozhodla o rozsáhlých daňových opatřeních a o změně statutu ústředního krizového štábu, kdy jej bude řídit epidemiolog profesor Prymula, a mezi další opatření patří například osklad senátních voleb.

Opatření, která vláda na svém jednání před koncem 15. března schválila, jsou sice velmi přísná, ale věřme, že pomohou zastavit šíření koronaviru v republice a předejdou tak mnoha závažnějším problémům.

"Rozhodně nejde o zákaz vycházení nebo nějaké domácí vězení," konstatoval místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že jde o opatření, zavedená na základě zkušeností odborníků ze dalších států a jejich snahou je hlavně omezit mezilidský kontakt, který je hlavní příčinou rychlého šíření nákazy koronavirem.

Hlavní je, řídit se podle dočasných pravidel a nesnažit se přijít na kličky, jak je co nejlépe obejít. Tentokrát jde o zdraví - o zdraví nás všech.