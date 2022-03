Vláda chce omezit Babišův byznys. Zmizí z Česka řepkové lány nebo jde jen o pomstu expremiérovi?

Vojenský konflikt na Ukrajině zamával nejen s cenami pohonných hmot. Jenomže právě na to jsou Češi celkem hákliví a pokud na se totemech většiny pump rozsvítí čísla začínající pětkou, budou ochotni vyjít i do ulic. A to bez ohledu na to, zda za zvyšováním stojí stát, celosvětová situace nebo jen ziskuchtiví pumpaři. Jak na uměle vyvolaný růst cen na benzinkách reaguje vláda? Chystá rozsáhlé kontroly prodejců a hodlá zrušit přimíchávání biosložek do paliva. To se samozřejmě nelíbí Andreji Babišovi, jehož velká část byznysu koncernu Agrofert je postavena právě na této zákonem dané podmínce.

Studentka Schillerová v šoku

Jakmile návrh změny oznámil premiér Fiala, jala se šéfovo podnikání hájit exministryně financí Alena Schillerová. V pořadu Události, komentáře ČT 24 uvedla: „Já jsem to studovala, protože na to nejsem žádný expert, takže jsem se radila i s našimi experty, já jsem teda v šoku!“ Co zásadního paní Schillerová v pravidlech chemického byznysu objevila? „Přimíchávání se ruší jenom pro naftu, a vydělá to asi korunu. Pokud si to teda nenechá ten distributor - a to bych se mu divila... Ale když se podíváte do střev toho návrhu, a já sama bych to také nepoznala... tak se to musí změnit zákonem o ochraně ovzduší... A tam jsou dva paragrafy, a ono to vlastně nepůjde,“ snažila se poslankyně ministru dopravy Kupkovi ve studiu rozporovat možnost, jak zákon prosadit. „Je to zapeklité... a lidem to vůbec nepomůže,“ měla jasno.

Vláda @P_Fiala právě podpořila Rusko tím, že zvýšila naši závislost na ruské ropě. Na výrobu nafty budeme potřebovat o 6 % více ropy než doposud. Zároveň tím začneme porušovat směrnici EU. Ale především, ceny to vůbec neřeší. Na naftě se to promítne max 1 Kč, u benzinu NULA. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 9, 2022

Proti změně zákona o přimíchávání biosložek do paliv se okamžitě sešikovala celá armáda poslanců hnutí ANO, a již několik dní zaplavují sociální sítě fotkami z benzinek a mnoha návrhy, jak by podle jejich názoru měla vládní pětikoalice řešit. Třeba exministr životního prostředí Brabec na twitteru uvedl: „Takže vláda opět mimo mísu a navíc tlačí. Zrušení přimíchávání biosložky do nafty běžný řidič cenově skoro vůbec nepozná. Naopak se tím zvýší naše závislost na ruské ropě. A nebudeme plnit ani směrnice EU. Tak co tam máte dál,dámy a pánové ze Strakovky?“

Novinka.

Poslanci ANO se přestali fotit u totemů na benzínkách, teď se fotí rovnou u nádrže auta s penězi v ruce.

Na snímku paní poslankyně Jana Berkovcová. pic.twitter.com/8dkLLqo5Vn — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) March 11, 2022

Pozadu nezůstává třeba ani bývalý šéf rezortu dopravy Karel Havlíček: „Gratuluju. Vláda rozhodla, že v dalších týdnech sníží cenu pohonných hmot o 1 Kč. K tomu zvýšila závislost ČR na ruské ropě. Fronty našich řidičů u polských pump pokračují, dopravci zdraží, cena výrobků a služeb půjde opět nahoru. Opatření proti cenám elektřiny a plynu žádná.“ Poslankyně Jana Berkovcová, jejíž zákonná náhrada na dopravu do práce činí 38 tisíc korun k platu, dokonce zapózovala u nádrže auta s posledními bankovkami v kapse.

Kroky vlády Petra Fialy z povzdálí bedlivě kontroluje i Andrej Babiš a u tématu, které se ho bezprostředně týká, neudržel nervy na uzdě: „Biopaliva nejsou svinstvo. Svinstvo je podporovat Putina čerpáním pohonných hmot bez biopaliv. Moje bývalá firma nemá s válkou nic společného. Zásadně odmítám že bych na biopalivech vydělával. Moje bývalá firma byla do obchodování s biopalivy někým sprostě zatažena.“ Opravdu expremiér ve svém exholdingu na biosložce nevydělává ani korunu?

Biopaliva nejsou svinstvo.

Svinstvo je podporovat Putina čerpáním pohonných hmot bez biopaliv.

Moje bývalá firma nemá s válkou nic společného. Zásadně odmítám že bych na biopalivech vydělával. Moje bývalá firma byla do obchodování s biopalivy někým sprostě zatažena. — Andrej Babiš (@AndrejBabiis) March 10, 2022

Historie přimíchávání biosložek do paliv v Česku

Zákon prošel parlamentem poprvé v roce 2007, to ještě Andrej Babiš v politice nefiguroval, avšak jeho styky s vysoce postavenými zákonodárci a vlivnými členy stran jsou prokazatelné. Připomeňme za všechny jeho přátelství s Milošem Zemanem už v dobách, kdy probíhaly čistky v Unipetrolu (1999) a Babiš si prosadil do pozice nového ředitele svého koně Pavla Švarce z Lovochemie (spadicící pod Agrofert). Společnost Preol, spadají do koncernu, je dominantním dodavatelem methylesteru řepkového oleje firmě Čepro, jejímž jediným vlastníkem je ministerstvo financí. Co nepokryje Preol nakupuje Čepro z dovozu.

Co je methylester? Methylester řepkového oleje je látka, která se vyrábí esterifikací.

Co mělo přinést přimíchávání biosložky do paliv?

Deklarovanými důvody bylo snížení emisí oxidu uhličitého, zajištění více práce pro zemědělce a omezení závislosti na dovozu ropy.

Řepková pole u nás obhospodařují zemědělci v ČR na zhruba 460 tisících hektarech ročně, produkce se za poslední roky zvýšila dokonce o čtvrtinu. Velkou část pěstuje koncern Agrofert, patřící do svěřenských fondů Andreje Babiše. Další společnosti jeho podniku dodávají zemědělcům hnojivo, osivo a potřebné postřiky. A aby se byznys správně uzavřel, nakonec firmy pod holdingem vypěstovanou řepku i vykupují.

Jak uvedla facebooková stránka @Dost bylo parazita, na biosložkový byznys jsou navázané ještě další společnosti, s nimiž je expremiér majetkově napojen - Primagra a Ethanol Energy. A dodala také výstižné shrnutí Babišova podnikání v této oblasti: „Byla to jedna z nejabsurdnějších záležitostí Babišovy doby. Za dotace postavil továrnu zpracovávající řepku na biosložku určenou k přimíchávání do pohonných hmot. Řepku pěstuje s pomocí dotací. Jako ministr financí si svůj byznys pojistil tím, že udržoval sám se sebou smlouvy o dodávkách biosložky pro stát. Babiš na straně ministerstva financí, pod které spadá Čepro, a Babiš na straně chemičky Preol, která biosložku vyrábí...“

A co udělá vláda dál?

Je pochopitelné, že bývalá opozice se po získání vlády v Česku snaží Andreji Babišovi přinejmenším otrávit jeho byznysové plány, které patří do složky "Babišův střet zájmů". Právě zrušení přimíchávání biosložky do paliv může být pro šéfa hnutí ANO nezanedbatelným problémem v jeho podnikání, které je z velké části doprovázeno přijímáním dotací na různé aktivity. Občanům a firmám to ovšem pohonné hmoty nijak výrazně nezlevní, zvlášť ne v okamžitém efektu - tento krok musí projít legislativním procesem v parlamentu. Pětikoalice si za to bude moct zapsat bodík do svého sešítku s názvem "kuří oka Andreje Babiše", a jistě získá potlesk od voličů. Čím ale hodlá uklidnit řidiče, na které se den co den dívá hladové oko v jejich vozech a zajet k benzínce je krutý zásek do už tak vyšponovaných rodinných či firemních rozpočtů?

Zdroj: cs.wikipedia.org, Česká televize, facebook, twitter

