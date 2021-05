Vláda jim zavřela provozovny a osekala covidové podpory. Slavná jógová studia stojí před krachem

První studio Bikram Yogy otevřela podnikatelka v roce 2006 v pražské ulici Karoliny Světlé. Tento unikátní projekt ji zaujal v době, kdy tančila ve slavném pařížském kabaretu Moulin Rouge. Ve vyhřátém místním studiu se věnovala józe, aby tak doplnila jednostranné zatížení těla při tanci na scéně. „Když jsem si rozbila chrupavku v kyčli, stala se pro mě bikram yoga perfektní metodou rehabilitace pooperačního stavu. Do formy jsem se díky tomuto cvičení dostala za tři měsíce a mohla jsem opět vystupovat na scéně. To byl moment, kdy jsem se rozhodla, že po konci taneční kariéry otevřu po návratů domů studio bikram v Praze.“

Certifikovaní lektoři

Před 15 lety splnila Tereza Bonnet Šenková své předsevzetí, o pět let později již otevírala druhou provozovnu. Bikram yogu si našlo a oblíbilo mnoho lidí, v mnoha případech propadli jejímu kouzlu běžní zákazníci natolik, že se rozhodli projít náročným devítitýdenním tréninkem pod vedením zakladatele Bikrama Choudohuryho, a to na různých místech planety. Instruktory v pražských studiích jsou totiž pouze certifikovaní lektoři, kteří se vzdělávali například v Mexiku, Thajsku nebo USA. Již před čtyřmi lety zasáhla do Terezina podnikání nepříjemná skutečnost, kdy se majitelé domu v Karolíně Světlé rozhodli nemovitost prodat a ukončili tak nájemní smlouvu, která byla platná dalších 10 let. „Než se nám podařilo najít nové vhodné prostory, utekly tři roky. Chtěli jsme klientům nahradit jejich milované studio v centru metropole. V prosinci 2019 se to konečně povedlo, ale nikdo z nás netušil, že o tři měsíce později přijde pandemie koronaviru,“ potvrzuje pro čtidoma.cz své podnikatelské záměry Tereza Bonnet Šenková.

Otevření ve špatnou dobu

Studio ve Vodičkově ulici otevřelo místo na apríla 2020 až 25. května a než se stihlo pořádně prohřát, bylo 5. října uzavřeno rozhodnutím vlády a zůstalo zavřené dodnes. Stejně jako druhá provozovna na Pankráci. „Samozřejmě jsme dosáhli na nějaké podpory. V roce 2020 jsme čerpali 3x příspěvek na 50 % nájemného na starší studio, na Vodičkovu nám byla žádost zamítnuta, protože jsme ještě v březnu dokončovali rekonstrukci,“ vypočítává majitelka studií státní podporu na uzavřené provozovny. „Zbylé dvě dotace na nájemné Vodičkova nám byly poníženy o průměrný nájem za první čtvrtletí. Což samozřejmě s výší skutečného nájemného nijak nesouviselo, a tudíž jsme opět nedostali ani 50 % nájemného na zbytek roku,“ připomíná nespravedlivé rozdělování covidových kompenzací, na které nepoukazuje pouze tato podnikatelka.

Na vině jsou vládní opatření

V roce 2021 již byla podpora "covid nájemné" vládou zcela zrušena, nahradila ji nepřehledná podpora "nepokryté náklady", která prokazatelně penalizuje firmy, které se rozhodly najít cestu, jak generovat aspoň nějaké příjmy. To se týkalo právě studií Bikram Yoga. „Příjmy z online lekcí, které dosahují jen 10 % normálního příjmu, musíme odečíst od nákladů a teprve poté požádat o 50% pokrytí nákladů. Ve skutečnosti tak nedostaneme od státu ani čtvrtinu výše nájemného,“ dodává Tereza Bonnet Šenková, jejíž nabízené služby lze dlouhé měsíce provozovat pouze online. Také lektoři předcvičují zcela zdarma a u členské základny, která čítá až 20 tisíc permanentkářů, vzbuzuje logicky jen mizivý zájem. Milovaný sport chybí i herečce Ivaně Jirešové, která si tento druh jógy zamilovala před mnoha lety a je velmi aktivní v pomoci studia zachránit.

Aby se podařilo zachovat bikram yogu v Praze, potřebuje podnikatelka sehnat primárně finance na doplacení dluhu na nájemném. „Nájemné za studio v centru za období leden až květen 2021 činí 825 220 Kč. První splátka úvěru za rekonstrukci nového studia je účtována v těchto dnech a jedná se o 95 000 Kč. Celkem tedy jen za jedno studio dlužíme 920 220 Kč,“ vypočetla pro čtidoma.cz Tereza Bonnet Šenková. S druhým studiem je na tom obdobně. Tam měsíční nájemné činí 202 675 Kč, na leden až březen dostala 30% slevu. „Za tyto měsíce jsme byli schopni sami uhradit 121 605 Kč. Vzniklý dluh na nájemném za toto období však činí i tak 709 364 Kč,“ doplnila podnikatelka, kterou by ještě před dvěma roky nenapadlo, že se její splněný sen stane noční můrou.

Volání o pomoc

Jak z nastalé situace ven, když vláda již nepomůže, ale opatření trvají a není možné je v tomto segmentu podnikání jakkoli obejít nebo si najít jinou cestu? „Rozhodli jsme se dnešním dnem spustit crowdfundingovou kampaň na platformě Hithit, která nám snad pomůže pokrýt dluh na nájemném v obou studiích. Naším cílem a první metou je získat od našich příznivců alespoň 920 000 Kč, druhým cílem je dalších 425 000 Kč, případný - spíše vysněný - třetí cíl je dovybrat 580 000 Kč. Celkem potřebujeme necelé 2 miliony korun, které hoří a dlužíme.“

Definitivní konec?

Co se stane, pokud se Tereze a jejímu týmu nepodaří vyburcovat bikram komunitu a další donátory? Unikátní projekt cvičebních studií, která se před lekcí vyhřívají na 42 stupňů, by skončil. „Pokud se nepovede nashromáždit do 35 dnů požadovaná částka v kampani, finanční prostředky všem darujícím vrátíme, nedočkají se bohužel vypsaných odměn a především nedočkají se už ani znovuotevření našich studií. Bikram yoga v Praze definitivně skončí.“

