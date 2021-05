Vláda nadále pokračuje v rozvratu veřejných financí. Tvrdě za to zaplatíme, říká ekonomka Horská

Ratingová agentura Moody's ve své čerstvě zveřejněné zprávě kritizuje plán, který minulý týden schválila česká vláda jako „Konvergenční program 2021“. „Vidí to úplně všichni, kteří tomu alespoň trochu rozumí. Nechce to vidět jenom vláda. Takže to bude zbytečně moc bolet. Je to stejné jako s epidemií: Když převážil populismus nad odpovědností, nastaly zlé časy. Líp už bylo. A může za to Andrej Babiš,“ má jasno bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Není to konsolidace, ale rozvrat

Podle agentury Moody's plánu chybí smysluplné návrhy fiskální konsolidace, což ohrožuje budoucí hodnocení úvěrové spolehlivosti. Česká vláda očekává, že v roce 2024 narazí na dluhovou brzdu na úrovni 55 procent HDP.

„Vládní plán není plánem konsolidace veřejných financí. Je to plán dalšího výrazného prohlubování celkového zadlužování České republiky. Je to plán, který vede ke snížení ratingu naší země a k dalšímu navýšení nákladů na obsluhu státního dluhu, které mohou snadno překonat částku 100 miliard ročně. Nejedná se o konsolidaci, ale o pokračování v rozvratu veřejných financí, který probíhá už několik let,“ vysvětluje ekonomický expert hnutí STAN Věslav Michalik.

Mít pravdu nikoho nepotěší

I podle tohoto hodnocení je zřejmé, že je stav českých veřejných financí v rozkladu. „Už i Moody's si všimla, že české veřejné finance nejsou na udržitelné trajektorii. Mít pravdu nikoho v tomto případě nepotěší. Tvrdě za to zaplatíme. Všichni. I ti, kteří marně volají po změně kormidla,“ uvedla na Twitteru hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Otočení kurzu zřejmě v dohledné době (minimálně do voleb?) nehrozí. „Pokud nedojde k výrazné změně a nezačneme s rozpočtem nakládat zodpovědně, můžeme na to v budoucnu opravdu tvrdě doplatit,“ doplnil předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

