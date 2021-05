Ota Jirák seděl ve vězení na Borech: Nebylo to příjemné, potvrdil a přidal detaily

Známý herec Ota Jirák skončil ve věznici v Plzni na Borech. V jedné z nejtěžších českých věznic však naštěstí jen točil scénu do nového filmu Tomáše Magnuska Bastardi 4 - Reparát. Za mřížemi mu to samozřejmě příliš "nevonělo". Nakonec, kdo by rád seděl za katrem, že?