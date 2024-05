Terezu Brodskou rodiče jako kojence odložili. Rozhodnutí své slavné matky dodnes nemůže pochopit

Jana Brejchová i Vlastimil Brodský byli velmi vytížení herci, jejich popularita byla tehdy na samém vrcholu, a tak nejenže o práci neměli nouzi, ale oba dva šli doslova z role do role. Není tedy žádným překvapením, že se do takového manželství dítě „nehodilo“, což není míněno nikterak špatně. Rodiče však brzy po narození své dcery usoudili, že jí bude lépe tam, kde dostane tolik péče, kolik jen takové miminko potřebuje, jak prozradila sama Tereza Brodská v rozhlasovém pořadu. Sotva tedy přešlo pověstné šestinedělí, putovala Terezka k tetě Blance, sestře Jany Brejchové, a jejímu manželovi.

Dlouhé roky mimo domov

Novorozencův „výlet“ k příbuzným ale rozhodně nebyl žádným víkendovým nebo krátkodobým hlídáním. U tety prožila dcera dvou excelentních herců nejdůležitější roky svého dětství, naučila se tam chodit, mluvit, a dokonce i číst a počítat. Ke své tetě přilnula dokonce natolik, že ji oslovovala maminko. Jak se to asi skutečné matce Janě Brejchové poslouchalo? Práce ale tehdy jasně dostala přednost, a tak si pro svoji dceru definitivně přijeli až v době, kdy již měla za sebou celou první a část druhé třídy. I přesto si Tereza Brodská ke svým rodičům našla vztah, jak ostatně jasně ukazuje i kniha Moje máma Jana Brejchová, kterou vydala před dvěma lety.

Šest let s rodiči

Mohlo se zdát, že bude rodina konečně kompletní, ale to byl omyl. Společné bydlení vydrželo manželům s jejich dcerou jen dalších šest let, do chvíle, než Janě Brejchové definitivně vstoupil do života její osudový muž Jaromír Hanzlík. Oba popírali často zmiňovanou verzi jejich příběhu, podle níž se do sebe zamilovali při natáčení filmu Noc na Karlštejně. Podle jejich vzpomínek šlo o docela jiný okamžik a navíc o dobu, kdy již tehdejší manželství obou milenců spěla ke svému konci. V tom všem se ale ocitla právě dvanáctiletá Tereza, kterou matka jednoho dne zkrátka vzala a přestěhovala k „novému tatínkovi“.

Kontroverzní soužití

O soužití s Jaromírem Hanzlíkem, mužem, který si velmi potrpěl na pravidla a přesnost, zkrátka na vše, co děti v tomto věku tak nerady dodržují, se vyprávějí dlouhé příběhy. Sama herečka po letech přiznává, že nešlo o tak dramatické období, jak to může vypadat, a hlavně že jí dalo do života také mnoho dobrého. Tehdy to ale vnímala docela jinak. Možná by se vše urovnalo, kdyby se do vztahu Jany Brejchové s Jaromírem Hanzlíkem narodilo další dítě, ale to Jana Brejchová podle svých vlastních slov rázně odmítla s tím, že už chce mít klid. Některé ženy zkrátka péče o malé dítě neláká.

Rozhodnutí vlastní matky nechápe

Tereza Brodská se v dospělosti rozhodla, že ona se o své dítě samozřejmě postará sama. „Pro mě jako matku je to odložení dítěte dodnes něco zcela nepochopitelného. A čím jsem starší, tím méně tomu rozumím,“ svěřila se v rozhovoru pro Český rozhlas. Dnes, v den svých šestapadesátých narozenin, je již pyšnou babičkou tříleté vnučky, kterou přivedla na svět partnerka hereččina syna Samuela.

Zdroj: autorský článek

