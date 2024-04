Odstěhoval se manžel k milence a nedá vám ani korunu? Jděte k soudu

„Přišlo to vlastně náhle, Jirka se najednou přiznal, že má milenku a chce s ní žít. Nebylo to mezi námi úplně nejlepší, ale máme dvě malé děti, tak by mě nenapadlo, že mu to za to stojí. Prostor na diskuzi nebyl, zkrátka se sbalil a odešel. Jenže my jsme sice zůstaly v bytě, kde máme domov, Jirka mi ale odmítá přispívat na domácnost i holky. Prý dokud to neurčí soud, nedá ani korunu. Pořád se to snažím řešit po dobrém, doufám, že nakonec své rozhodnutí přehodnotí a ještě se k nám vrátí,“ řekla pro Čtidoma.cz Jitka.

V manželství se musí mít oba stejně

Benevolence manželky je v tomto případě obdivuhodná, nikoli však nutná. Manželé mají vůči sobě vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje shodnou hmotnou a kulturní úroveň. Ta nabývá na svém významu zejména ve chvíli, kdy má jeden sníženou možnost výdělku – například jako žena na mateřské či rodičovské dovolené, která celodenně pečuje o dítě či děti.

I když si muž najde milenku, za kterou odešel, na jeho úloze v rodině to, co se financí týče, nic nemění. Protože vzájemná vyživovací povinnost existuje nejen v případě, kdy mají zúžené společné jmění manželů (tedy uzavřeli předmanželskou smlouvu, kde si majetek jasně a striktně rozdělili), ale i ve chvíli, kdy jeden z manželů opustí rodinnou domácnost. A pokud si tuto svou povinnost neplní, lze ji vymáhat soudně.

O rozvod žádejte co nejdříve

Je to taková mezera v zákoně – ten totiž na dobu, kdy spolu manželé už nežijí, ale formální svazek stále trvá, vůbec nepamatuje. I v těchto případech tak zásada stejné životní úrovně platí. Pokud je manželství nenávratně rozvráceno a nemáte v úmyslu již cokoli napravovat, nejlepším možným řešením je požádat o rozvod, jehož součástí je majetkové vypořádání manželů.

Pokud by totiž jeden z manželů, pro kterého je rozvod po finanční stránce subjektivně nespravedlivý, žádal o výživné pro rozvedeného manžela, lze takové přiznat nejdříve ode dne zahájení soudního řízení.

Výživné pro rozvedeného manžela

Nenechte se však zmást, mezi vyživovací povinností mezi manželi a vyživovací povinností mezi rozvedenými manželi jsou jisté rozdíly. Zatímco mezi manželi postačí rozdílné příjmy, u bývalých manželů musí být také naplněna podmínka neschopnosti se sám živit, která má původ v manželství nebo s ním přímo souvisí.

Typickým příkladem je manželka bohatého podnikatele, jež byla celou dobu ženou v domácnosti a teď po letech je nucena se vinou rozvodu vrátit do pracovního procesu, byť nemá například potřebné pracovní zkušenosti.

Pokud vám tak muž utekl za milenkou a nehodlá se už na výdajích rodiny podílet, právo je na vaší straně. Víte-li, že tahle situace je nevratná a dříve či později skončíte u soudu se žádostí o rozvod, není ani pro jednu stranu výhodné, aby odkládala nevyhnutelné.

Zdroj: autorský článek zpracovaný podle občanského zákoníku

