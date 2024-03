Partner si vás ani po letech nevzal? Život na psí knížku se může při rozchodu pěkně prodražit

Se svou životní situací se Čtidoma.cz svěřila čtenářka Bára, která žije s přítelem Davidem už skoro 10 let. Nedávno se jim narodila první dcera, plánují pronájem většího bytu a už se nemůže dočkat dalšího dítěte. Na první pohled naprostá pohádka.

„On David na ty svatby moc není, no. Já jsem si myslela, že se to časem změní, ale on pořád tvrdí, že je to jen hloupý papír. Jenže co když se rozejdeme? Bojím se, že skončím s dětmi sama a s prázdnou, všechno teď financuje on, já jsem na mateřské,“ vypráví, co ji trápí po nocích. A není tak daleko od pravdy.

Společný majetek nevzniká

Nesezdané soužití s sebou totiž nese nejednu potíž. Můžete spolu žít klidně 30 let, ale žádný společný majetek vám nevznikne. Naopak zůstane ve výlučném vlastnictví jednoho z vás, nebo v podílovém spoluvlastnictví obou, pokud jste se na něj složili a zakoupili jej společně. Při rozchodu můžete uzavřít také písemnou dohodu o rozdělení majetku, abyste vyloučili budoucí nároky toho „naštvanějšího“.

Pokud dohodu neuzavřete a neexistují důkazy o pořízení majetku, zůstává ve vlastnictví toho, kdo jej i užívá. Nezapomeňte také na to, že v nesezdaném soužití má poměrně velké slovo institut promlčení nároků. To znamená, že subjektivní promlčecí lhůta k uplatnění nároků jsou tři roky. Využívá se například pro vrácení vzájemných majetkových vnosů do společné nemovitosti, která je ve výlučném vlastnictví jen jednoho z partnerů – tím dochází k obohacení partnera na úkor toho druhého.

Pokud tak jeden z vás odmítá svatbu, ale nechce v budoucnu „přijít na buben“, evidujte si nejen doklady o pořízení, ale také uzavřete rozumnou majetkovou dohodu. Pokud se totiž nevyjasněné spory dostanou až k soudu, můžete na právníkovi prodělat kalhoty. Proces totiž bude sotva krátký.

Schovávejte si doklady

V nesezdaném soužití je totiž vše založené na neformální dohodě. A i když spolu máte děti, které by i bez svatby v případě rozchodu řešil soud (pokud se partneři nedohodnou sami), dělení majetku bude dost těžké. Minimum párů si vede písemné podklady k tomu, jak hospodaří se svými penězi, kdo kolik do čeho investoval nebo na čem se vlastně v partnerství dohodli – třeba jak se dohodli pro případ rozchodu nebo co se bude dít, když dojde na úmrtí jednoho z nich.

Pokud není sepsaná závěť, vždy dědí děti a další potomci. Pokud zemřelý děti neměl, spadá druh nebo družka až do další dědické skupiny spolu s rodiči zemřelého. Podmínkou však je, aby žili minimálně rok ve společné domácnosti a celý proces bývá o dost složitější.

Na rozdíl od svatby má totiž nesezdané soužití nejasný právní rámec, byť i z takového druhu soužití plynou určité závazky. Myslete na to, až přistoupíte na život bez snubního prstenu. Tím spíš pokud máte děti.

Zdroj: autorský článek zpracovaný dle občanského zákoníku

